Gündem Polis kabloları temas ettirince ortaya çıktı Zuladan uyuşturucu fışkırdı
İSTANBUL

Polis kabloları temas ettirince ortaya çıktı: Zuladan uyuşturucu fışkırdı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, Gayrettepe’de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Radyonun arka bölümünde raylı sistemle açılan zuladan çok miktarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Polis kabloları temas ettirince ortaya çıktı: Zuladan uyuşturucu fışkırdı
Farklı kabloları deneme yanılma yöntemiyle birbirine temas ettiren yunus polisi, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı.

Gayrettepe’de geçtiğimiz günlerde uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü A.B.’nin üst aramasını ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan Beşiktaş polisi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak araçtan uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yapmaya başladı.

Torbacının raylı zula sisteminden uyuşturucu fışkırdı

Aracın içerisinde arama yapan polis ekiplerinin dikkatini vites topuzundaki orijinalinden farklı olan kabloları çekti. Farklı kabloları deneme yanılma yöntemiyle birbirine temas ettiren yunus polisi, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Kabloların temas etmesiyle radyonun üst bölümünün raylı bir sistemle açıldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Beşiktaş’ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Zulanın içerisine bakan ekipler, ruhsatsız tabanca, şarjör, 42 adet mermi, 14 parça satışa hazır uyuşturucu madde, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 630 lira ele geçirdi. Yapılan aramalar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş polisinin yakaladığı torbacı tutuklandı

Aramaların tamamlanmasının ardından Beşiktaş polisi, gözaltına aldığı A.B.’yi ele geçirilen uyuşturucu maddeler, tabanca ve diğer bulunanlarla birlikte Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Beşiktaş’ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı
Beşiktaş’ta torbacının raylı sistemi: Polis kabloları temas ettirince zuladan uyuşturucu fışkırdı

Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da korkunç olay: Cinnet geçiren genç anne ve babasını öldürdü
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Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'nde, Aslankılıç ailesinin oturduğu dairede meydana geldi.
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İddiaya göre bir süredir bunalımda olan Eren Aslankılıç, evde oturdukları sırada annesi Nurhan ve babası emekli astsubay Ali Aslankılıç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Eren Aslankılıç, babasına ait tabancayla anne ve babasına ateş edip, ardından aynı silahla kendisini de vurdu.
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Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurhan ve eşi Ali Aslankılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Aslankılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. <br>
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Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. <br>
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Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. <br>
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Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. <br>
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Tekirdağ'da korkunç olay: Cinnet geçiren genç anne ve babasını öldürdü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir süredir bunalımda olan 20 yaşındaki genç yaşanan tartışma sonrası cinnet geçirerek annesi Nurhan (57) ile emekli astsubay babası Ali Aslankılıç'ı (60) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Önce polisten yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi
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Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde rutin devriye görevi ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 35 TK 077 plakalı Peugeot marka otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.
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Araç sürücüsünün ihtara uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı.
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Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü Paşacık Mahallesinde yakalandı.
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Araçtan indirilen sürücü Mefayir A. (45) karşısında basın mensuplarını görünce bu kez de uzaklaşarak kameramanlardan kaçmak istedi.
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Şahsı kaçmaması için tutan polis memurları sürücüyü kaçmaması için polis aracına bindirdi.
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Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin sürücüye yaptığı alkol muayenesinde sürücü 1.62 promil alkollü çıktı.
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Sürücü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi.
Önce polisten yakalanınca da gazetecilerden kaçmak istedi
Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken, araçtan indirilen sürücü bu kez de kendini görüntüleyen basın mensuplarından kaçmak istedi.

Kavgaya karışan kişi otomobilini kalabalığın üzerine sürdü: Altı yaralı var
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Olay, Onikişubat İlçesi Ağcalı Mahallesi’ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi.
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Düğün salonunda iki gurup arasında tartışma kavgaya dönüştü.
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Kavgaya karışan bir kişi, kişi kullandığı otomobili kalabalık grubun üzerine sürdü.
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Meydana gelen kazada 6 kişi etrafa savrulurken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı.
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Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığı dağıtırken soruşturma sürüyor.
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Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü 6 yaralı
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Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü 6 yaralı
Title
Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü 6 yaralı
Title
Kahramanmaraş'ta kavgaya karışan kişi otomobilini çevredekilerin üzerine sürdü 6 yaralı
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Title
Kavgaya karışan kişi otomobilini kalabalığın üzerine sürdü: Altı yaralı var
Kahramanmaraş'ta bir düğün etkinliğinde çıkan kavgaya karışan sürücü, kullandığı otomobili kalabalığın üzerine sürdü. Meydana gelen kazada 6 kişi etrafa savrulurken, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı.


Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

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