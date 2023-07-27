Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde eller semaya açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşattıkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Operasyonlarımız hız kesmeden sürüyor. Eğer bugün Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde yok ediyorsak bunun faili sizlersiniz. Sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı inanıyorum ki bu inlere onları mahkum edecektir. Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşattıkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Bölücü terör örgütüne katılım bugün neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız.'' sözleriyle terörle mücadele konusundaki tavrını ve kararlığını yineledi.