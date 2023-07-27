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Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde eller semaya açıldı

Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni düzenlendi. Çiçeği burnunda polisler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte törende dua etti.

11:32 . 27/07/2023 Perşembe
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Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni

Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni

Ankara'da Polis Meslek Yüksek Okulları'nda 6'ncı dönem olarak eğitimlerini tamamlayan polis memurları için Gölbaşı Polis Akademisi'nde, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldı.

Törende gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan polis teşkilatını FETÖ'cü unsurlardan temizlerken aynı zamanda emniyet hizmetlerinde sıkıntıya mahal vermediklerini söyledi.

Darbe girişiminden bugüne toplam 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiğinin kesildiğini ifade eden Erdoğan, Emniyet Teşkilatını güçlendirmek için 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldıklarını, komiser yardımcısı, polis memuru ve sivil personel olarak ise toplam 128 bin personel alımının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mezuniyet töreninde dua edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş söz alarak dua etti.

Erbaş'ın duasıyla birlikte mezuniyet heyecanı yaşayan polislerin elleri semaya yükseldi.

Hep bir ağızdan okunan duanın ardından çiçeği burnunda polisler yemin etti.

Ortaya dikkat çeken anların yaşandığı mezuniyet töreni böyle görüntülendi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşattıkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Operasyonlarımız hız kesmeden sürüyor. Eğer bugün Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde yok ediyorsak bunun faili sizlersiniz. Sizlerin kahramanlığı, sizlerin başarısı inanıyorum ki bu inlere onları mahkum edecektir. Örgütü sadece sınırlarımız içerisinde değil Irak ve Suriye'de başını kaldıramaz hale getirdik. Döktükleri şehit kanlarının, milletimize yaşattıkları bedelleri onlara misliyle ödetiyoruz. Bölücü terör örgütüne katılım bugün neredeyse durma noktasına geldi. Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerde olursa olsun kırmakta kararlıyız.'' sözleriyle terörle mücadele konusundaki tavrını ve kararlığını yineledi.


#Polis Mezuniyet Töreni
#dua
#Ali Erbaş
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