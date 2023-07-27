Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde eller semaya açıldı

Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni
Ankara'da Polis Meslek Yüksek Okulları'nda 6'ncı dönem olarak eğitimlerini tamamlayan polis memurları için Gölbaşı Polis Akademisi'nde, Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldı.
Törende gündeme ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan polis teşkilatını FETÖ'cü unsurlardan temizlerken aynı zamanda emniyet hizmetlerinde sıkıntıya mahal vermediklerini söyledi.
Darbe girişiminden bugüne toplam 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiğinin kesildiğini ifade eden Erdoğan, Emniyet Teşkilatını güçlendirmek için 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi aldıklarını, komiser yardımcısı, polis memuru ve sivil personel olarak ise toplam 128 bin personel alımının gerçekleştirildiğini bildirdi.
Mezuniyet töreninde dua edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş söz alarak dua etti.
Erbaş'ın duasıyla birlikte mezuniyet heyecanı yaşayan polislerin elleri semaya yükseldi.
Hep bir ağızdan okunan duanın ardından çiçeği burnunda polisler yemin etti.
Ortaya dikkat çeken anların yaşandığı mezuniyet töreni böyle görüntülendi.