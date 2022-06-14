Şehit aileleri polise yumruk atan Saliha Aydemir'i HDP Genel Merkezi önünde protesto etti

Şehit aileleri ve gaziler bütün HDP'lileri kınamak için eylem yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy’de düzenlenen bir yürüyüşte polis memuruna yumruk atan HDP milletvekili Saliha Aydemir, şehit aileleri ve gazileri tarafından HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakılarak protesto edildi. Protestoya Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği üyeleri de katıldı.

'POLİSİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Ankara’da bulunan HDP Genel Merkezi önünde açıklamada bulunan şehit yakınları ve gaziler şu ifadelere yer verdi:

“İki gün önce daha şehitlerimizin cenazeleri toprağa verilmemişken bebek katili Öcalan’ın cezaevi şartlarını bahane ederek tacizci tecavüzcü insanlıktan nasiplenmemiş terörist Duran Kalkan’ın talimatı ile Gemlik’e yürümek isteyen bir gurup haine destek veren HDP milletvekili vampir Saliha Aydemir haddini ve maksadını aşarak huzurumuzun ve güvenimizin teminatı polisimize tokat atarak küstahlık etmiştir.

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Biz şehit aileleri ve gaziler olarak polisimize tokat atan Saliha Aydemir nezdinde bütün HDP’lileri kınamak, lanetlemek, tepkimizi ifade etmek polisimize sahip çıkmak üzere buradayız. Bu vesileler ile bu tokadı atan daha öncede Van’da polisimizin kolunu ısıran vampir Saliha olmak üzere tüm HDP’lileri lanetliyoruz.”

GÜNDEM Bakan Soylu: Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler silahlarıyla beraber ele geçirildi

OYNAT 02:49 Adalet Bakanı Bozdağ'dan polise yumruk atan DBP'li vekile sert tepki: Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP vekili Salihe Aydeniz'in polis memurlarına yumruk attığı görüntülere ilişkin, 'Dünkü olayda 70 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Vekillerle ilgili gerekli işlem yapılacak ve fezleke geldiğinde milletvekili demeye dilim varmıyor ama o kişi hakkında gerekli işlem yapılacaktır. Kimsenin devletin polisine el kaldırmak haddi değildir. Bunlar terör örgütünden aldığı güçten bu işleri yapıyorlar. Yaptıklarının hesabını yargıya vereceklerdir. Yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir. Hainliğin, alçaklığın ve kendini bilmezliğin farklı bir ifadesidir.' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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