Polise yumruk atan Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

Şehit aileleri, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'i protesto etti

İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'i protesto eden şehit aileleri, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile beraberindeki şehit aileleri, HDP Genel Merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.