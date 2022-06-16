Polise yumruk atan Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

Polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.
Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.
Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
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Polise yumruk atmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankara'ya gönderildi
Fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Aydeniz hakkında hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Aydeniz'e yönelik ''polise mukavemet'', ''hakaret'', ''yaralama'' ve ''izinsiz toplantı gösteri yürüyüşü'' yapma suçlamaları yer alan fezleke son olarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
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Şehit aileleri, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'i protesto etti
İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'i protesto eden şehit aileleri, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile beraberindeki şehit aileleri, HDP Genel Merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.
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Bekir Bozdağ'dan DBP'li Aydeniz hakkında açıklama