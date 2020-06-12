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OSMANİYE

Polisin dronla takip ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'de polis, motosiklet hırsızlığı yapan ve 18 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliyi, dronla havadan takip ederek yakaladı.

Haber Merkezi DHA
Polis dronla takip edip yakaladı.
Polis dronla takip edip yakaladı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Rauf Bey Mahallesi'nde yaşayan A.A.'nın, evinin bahçesindeki ait 80 ER 173 plakalı motosikletin, 17 Mayıs gecesi çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay yerine geldiği bisikleti bırakıp, motosikleti çalan şüphelinin kimliğini parmak izinden belirledi. 18 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.U.(23), olduğu saptanan şüpheli, yaşadığı adrese giderken dronla takip edilerek, yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

DHA
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