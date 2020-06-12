Polisin dronla takip ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı

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CHP Ayasofya'yı Bizans'a peşkeş çekti

Türkiye 2 Temmuz'da Danıştay'ın Ayasofya hakkında vereceği kararı bekliyor. CHP'nin minarelerini de yıktırıp kiliseye çevirmek isterken bir rapor neticesinde müzeye dönüştürdüğü Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması yönünde kamuoyunda büyük bir beklenti var.