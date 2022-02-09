Gündem Polislerin şark görev süreleri düşürülecek yeni mezunlar önce batıya atanacak
ANKARA

Polislerin şark görev süreleri düşürülecek yeni mezunlar önce batıya atanacak

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün son aşamaya getirdiği yönetmelik değişikliğiyle, polislerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki şark görev süreleri düşürülecek.

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Haber Merkezi AA
Polislerin şark görev süreleri düşürülecek yeni mezunlar önce batıya atanacak
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Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğü, personelden gelen talepler ve görüşler üzerine il ve ilçelerin görev sürelerini yeniden ele aldı.

Bu kapsamda, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Uzun süredir devam eden çalışmalar sonunda, illerin ve ilçelerin görev sürelerini yeniden düzenleyen yönetmelik değişikliğinde sona gelindi.

İlerleyen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanan yönetmelik değişikliğiyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere ilişkin görev süreleri düşürülecek.

Bu bölgelerde görev yapan 62 bin 630 personel yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler ise bu artıştan etkilenmeyecek.

7 bin 500 polis şark görevini tamamlamış olacak

Ayrıca ikinci şark görevini yapmakta olan personel, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak. Ancak emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personel bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Bu düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, şark görevini tamamlamış olacak.

Şark görevini bitirenler, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması için değerlendirmeye alınacak.

Bunun yanı sıra şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınları bu haktan yararlanmaya devam edecek. Aynı zamanda mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakınları da bu kapsama dahil edilecek.

Tek çocuk olan polislere mazeret ataması imkanı

Polislerin sadece kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumları nedeniyle talep edebildiği mazeret atamasının da kapsamı genişletilecek.

Bu çerçevede de mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi şartıyla evin tek çocuğu olan polis, anne ve babasının sağlık durumu nedeniyle atama talep edebilecek. Aynı şartla tek kardeşi olan polis de kardeşinin sağlık durumu nedeniyle atama isteyebilecek.

Eşleri, kamuoyunda "çakılı kadro" olarak bilinen "sabit personel istihdamı" kapsamında olan polislerin ise çalıştığı birimin hizmet süresini tamamlaması üzerine, talebi halinde Emniyet Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfına atanabilmesi kolaylaştırılacak.

Mezun olan polisler öncelikli olarak batı illerine atanacak. Mesleğe önce batı illerinde başlayan personel, görev yapmakta olduğu ilin süresi bitmeden atamaya tabi olmayacak, görev süresini bitirmesinin ardından bu durumda olanlar 2. Bölge (şark) illerine atanacak.

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