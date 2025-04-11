Polisten kaçan motosiklet sürücüsünün üzerinde 350 gram bonzai ele geçirildi

Şüpheli S.B.'nin üzerinde yapılan aramada 350 gram bonzai ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan ve takiple yakalanan motosiklet sürücüsünün üzerinde 350 gram bonzai ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine motosikletliyi takibe aldı. Takip edildiğini anlayıp kaçmaya çalışan şüpheli, 5 kilometre sonra yakalandı.
Şüpheli S.B.'nin üzerinde yapılan aramada 350 gram bonzai ele geçirildi. S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
#İnegöl
#Bonzai
#Bursa