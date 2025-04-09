Yedi milyon 150 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da 2 ayrı uyuşturucu imalathanesine ve Diyarbakır'da elebaşılığını M.Z.U.'nun yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda; 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, 2 ton 680 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde, 10 kg (yaklaşık 1 ton bonzai yapılabilecek) ham madde ele geçirildi.