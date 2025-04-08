Haraç çetesinin 'zula evi' cephanelik çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iklimlendirme şirketini kurşunlayarak 10 milyon lira haraç isteyen şüphelilerin izini süren polis ekipleri, bir eve yaptığı baskında adeta bir cephanelik ele geçirdi. Suç örgütünün 'Zula evi' olarak kullandığı dairede yapılan aramada, 11 kalaşnikof tüfek ve 6 tabanca ile 580 mermi bulundu.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde 15 Şubat gecesi motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, bir iklimlendirme şirketini kurşunladıktan sonra kaçtı. Olaydan 1 gün sonra ise bir yurt dışı numarası kullanarak kurşunlanan işletmenin yanındaki başka bir iş yerini arayan şüpheliler, 'Kurşunlamayı biz yaptık. 10 milyon lira para istiyoruz. Yoksa neler olacağını tahmin et' diyerek tehdit etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin isimlerinin Mert T. ve Necip D. olduğunu belirledi. Şüphelilerden Mert T.'nin eşi ve çocuğu ile yaşadığı evde arama yapan ekipler, 11 adet kalaşnikof tüfek ile 6 adet tabanca ve 580 tane mermi ile 20 kilogram esrar ve 3 buçuk kilogram kokain ele geçirdi. Yapılan araştırmada, evin suç örgütünün 'Zula evi' olarak kullanıldığı ve örgüt üyelerine buradan silah ve uyuşturucu dağıtımı yapıldığı belirlendi. Ele geçirilen silahlar herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.