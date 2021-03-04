Gündem Prof Dr Hasan Sözbilir İzmir olası bir depreme hazır değil
İZMİR

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir olası bir depreme hazır değil

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 1-7 Mart Deprem Haftası'nda İzmir'in olası bir depreme hazır olmadığını söyledi. İzmir için 1999 yılında depreme hazırlık için 'Radius' projesinin tasarlanmasına rağmen hazırlık anlamında yeteri kadar ilerleme sağlanamadığını, projenin de geçerliliğini yitirdiğini belirten Sözbilir, "Şu an yerel yönetimler kendini, 1999 deprem master planına göre hareket etme zorunluluğunda hissediyor. Çünkü elinde başka bir deprem master planı yok. Ama biz üniversite olarak master planı yapılması gerektiğini, şu anki bilgi birikimiyle yapılması gerektiğini ifade ettik. Ama o aşamaya henüz gelebilmiş değiliz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Hasan Sözbilir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir

Büyük acılara neden olan depreme, her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası'nda dikkat çekiliyor. Son olarak İzmir'de 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden oldu.

Uzmanlar Yunanistan'daki depremi yorumladı: 'İzmir depremi' tetiklemiş olabilir
GÜNDEM
Uzmanlar Yunanistan'daki depremi yorumladı: 'İzmir depremi' tetiklemiş olabilir

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in olası depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu değerlendirip, şunları söyledi:

  • "İzmir'in olduğu bölgede 17 fay var. Bu fayların en üst düzeyindeki, 7.2 büyüklüğünde deprem üretebiliyor. Tabi bir de denizde de o kadar fay bulunuyor. İzmir hem karadan hem denizden deprem anlamında gelecek tehlikelerle dolu bir kent. 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6'lık deprem, sonra 1 Şubat'taki 5.1'lik Midilli'deki depremle bölgedeki artçı sarsıntıların sayısı 6 bini geçmiş durumda. Son olarak Yunanistan'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem de buna eklendi. Midilli ve Samos arasındaki bölgede, şu an birkaç ay deprem etkinliği olacaktır. 3 depremin de bu şekilde enerji boşaltması, başka faylarda yeni enerji birikimlerine neden olabilir. Bu da deprem riski anlamında mekanizmanın devam ettiği anlamına geliyor."

İzmir'deki deprem anı KGYS kameralarına yansıdı: Vatandaşın korku dolu anları böyle kaydedildi
OYNAT 00:59
İzmir'deki deprem anı KGYS kameralarına yansıdı: Vatandaşın korku dolu anları böyle kaydedildi
İzmir'de deprem anında yaşananlar, kentin farklı noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Merkez üssü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, esnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçması yer aldı. Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.

Üniversiteler çağrısına yanıt bekliyor

İzmir'in depreme ne kadar hazır olduğunu değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "İzmir olarak depreme hazır değiliz. Çünkü bu hazırlık 20 yıl önce başlamalıydı. Çünkü 1999 yılında deprem master planı anlamında 'Radius' projesi yapılmıştı. İzmir'de deprem tehlikelerine ve risklere göre hazırlık yapılması gerekiyordu. Son 20 yıl içinde bu çalışmalarla ilgili çok az ilerlemeler yaşandı. Bütün bu çalışmalar birikmiş durumda. Bir de o dönemde yapılmış olan bu deprem master planı, geçerliliğini yitirmiş durumda. Fakat şu an yerel yönetimler kendini, 1999 deprem master planına göre hareket etme zorunluluğunda hissediyor. Çünkü elinde başka bir deprem master planı yok. Ama biz üniversite olarak, şu anki bilgi birikimiyle master planı yapılması gerektiğini ifade ettik. Ama o aşamaya henüz gelebilmiş değiliz" dedi.
İl düzeyindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Özellikle büyükşehir ve yerel belediyelerin bu konuda önemli çalışmalar yaptırması gerekiyor. Tabi burada üniversiteler ile belediyelerin iş birliği içinde olması çok önemli. Valilik anlamında koordinasyon sağlaması çok önemli. Çünkü depreme hazırlık demek, depremin tüm katmanlarının aynı ölçekte çalışılması demektir. İl düzeyinde en üst katman valilik olduğu için, buranın koordinasyonunda ve üniversitelerle birlikte bu işin götürülmesi gerekiyor" dedi.

Abone Ol Google News
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Yeni Zelanda 8.1 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.
Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
Bakan Akar kaza bölgesine gitti

​Akar ve Soylu, kaza bölgesinde incelemelerde bulunacak.

​HDP zihniyetinde değişen bir şey yok!

​Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü.

"​Bakan yapacağım dedikleri adamı CHP belediyesine müdür yaptılar."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan bilgi aldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'ayıplı' istifa açıklaması.
Başsağlığı <br>mesajları yağdı

Başsağlığı
mesajları yağdı

​Türkiye'deki yabancı misyonlardan taziye mesajı.

​Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu.
Kadıköy'de <br>yine kazanamadı

Kadıköy'de
yine kazanamadı

F.Bahçe evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

​5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

​Trabzonspor, Bakasetas'ın golüyle 3 puanı aldı.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.