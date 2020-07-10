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Prof. Dr. İlhan Çetin'den kurbanlık hayvanlarda 'ölümcül kene' uyarısı

Prof. Dr. İlhan Çetin'den kurbanlık hayvanlarda 'ölümcül kene' uyarısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kurban Bayramı'nda kesilecek olan hayvanlardan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının bulaşabileceğini belirterek, "Özellikle elinde yara veya buna benzer kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemeli" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üreticiler hayvan pazarlarının kurulmasını beklerken, Anadolu kentlerinden büyük şehirlere de her yıl olduğu gibi binlerce hayvan götürülmesi bekleniyor. Ancak özellikle kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığının görüldüğü, Sivas, Tokat, Yozgat gibi illerden gelen hayvanların bu hastalığın taşıyıcısı olup olmayacağı merak konusu oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, önceki yıllarda Kurban Bayramı'nda kesilen bir hayvanın kanından temas sonrası insana bulaşan KKKA vakasına rastladıklarını söyledi.

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Prof. Dr. İlhan Çetin'den açıklama: Kene aşısında insanda denemeler yıl sonu başlıyor

DHA
Prof. Dr. İlhan Çetin

Bölgede hayvanların yüzde 6 ile 12'si civarındaki hayvanların KKKA hastalığı geçirdiğinin tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, şunları söyledi:

  • "Geçen yıl kurbanın kanından dolayı hastalanan bir kadın hastamız da olmuştu. KKKA yüzde 90 oranında bir şekilde hayvancılıkla ilgilenen insanlarda gözüküyor. Ama yüzde 10 oranında da hayvanların etiyle, sütüyle veya onların kanıyla, derisiyle işlem yapan insanlarda da görülebiliyor. Ondan dolayı da biz veterinerleri, kasapları ve sağlık çalışanlarında ciddi manada tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Ama kurban kesim esnasında insanlara normal, sağlam deriden girmez. Ancak elinde bir kesik var, bir yara varsa KKKA'lı bir hayvanın kanıyla temas ettiği zaman hastalanma vakaları bildirilmektedir. Ben insanlarımızı bu yönde de tedbir almaları, özellikle bu bölgeden hayvan alıp kesen insanları da bu nokta da uyarmak istiyorum. Yani Kurban Bayramı'nda KKKA hastalığının, hasta hayvanların kanından insanlarımıza geçmesini de arzu etmiyoruz. Bu noktada mutlaka ellerinde eldivenle çalışmalarını öneriyorum. Özellikle elinde yara veya buna benzer kesik olan insanların mümkün olduğu kadar hayvanların kanıyla temas etmemelerini öneriyoruz ve insanlarımızı bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz."

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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
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"Düzenli ilaçlama yapılıyor"

Hastalığın görüldüğü illerin başında gelen Tokat'ta 20 yıldır veteriner hekim olarak görev yapan Fatih Koç üreticilerin pazara çıkarılacak hayvanlarla özel olarak ilgilendiklerini belirterek, "Yetiştiricilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çalışmaları neticesinde yıllardır bilinçlendi. Sonbaharda hayvanlar meradan içeri alındığında uzun etkili ilaçlarla keneye karşı mücadele yapılıyor. Kış ve bahar aylarında da aynı şekilde sırta dökme ilaçlama, banyo şekline ve iğne ile hayvanları kene, bit, pire ve hastalıklara karşı tedavileri, kontrolleri yapılıyor. Bizler de veteriner hekim olarak ilaçlamalarını özel olarak yapıyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı, kenelerden insanlara bulaşıyor ama keneler taşıyıcıdır. Her kenede bu virüs olacak diye bir şey yok. Hayvanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü herhangi bir belirti göstermiyor" diye konuştu.

"Kontrolleri yapılarak pazara gönderiliyor"

Koç, hayvanların pazarlara çıkışı öncesinde denetimlerden geçirildiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlükleri ile hekim arkadaşlarımız kurbanlık hayvanların tek tek muayenesini yaparak sağlık raporları veriyor. Rahatsız olan, hasta olan hayvanlar, aşılanmamış olan hayvanların sevkiyatına izin vermiyorlar. Bunu da yetiştiricilerimiz bildikleri için hayvanlarını Tarım İl Müdürlüklerine götürüyorlar, sağlık raporlarını aldıktan sonra büyük şehirlere ve diğer illere sevkiyatı yapılıyor. Raporu olmayan, küpesi bulunmayan hayvanların zaten pazarlara girişine izin verilmiyor" dedi.

Koç, küpesi bulunmayan, sağlık raporu olmayan hayvanların kurbanlık olarak alınıp kesilmemesini önerdi.

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