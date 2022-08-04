Prof. Dr. Meriç: Omuzda ağrı varsa yüzmeye ara verilmeli

Yüzmenin tüm vücudun çalıştırıldığı ve kas aktivitesinin yüksek kullanıldığı bir spor olduğuna değinen Ortopedi uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, 1 kilometre yüzmenin 4 kilometre koşmaya eşdeğer miktarda enerji harcanmasını sağladığına değindi. Bununla birlikte yüzme sırasında özellikle boyun ve omuz eklemine normalden daha fazla yük bindiğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, bu nedenle ortaya çıkabilecek sorunlara işaret etti.

'Kapsül yapısına daha fazla yüklenme ağrıya sebep olabilir'

Omuz ekleminin vücudun en hareketli eklemi olduğunu ve bu hareketini çevre kapsül yapısının esnekliği sayesinde gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Meriç, “Ancak yapısal olarak eklemleri daha gevşek olan kişilerde bu kapsül yapısına daha fazla yüklenme ağrıya sebep olabilir” dedi.

Yüzmeden kaynaklı sık görülen omuz rahatsızlıklarının başında, omuz kaslarında tendinit (ödem) ve omuz ekleminde sıkışma geldiğini belirten Prof. Dr. Gökhan Meriç, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Yıl içinde çok kullanmadığımız omuz ve sırt kaslarının fazlaca kullanılması, kulaç atarken kolunuzu yukarı kaldırıldığında omuz kemiğinin omuz kasları üzerindeki sıkışma etkisinin artması, omuz ekleminde kıkırdak hasarı, pazu kasında tendinit görülebilir. Omuz kaslarının omuz kemikleri arasında sıkışmasına bağlı bu kasların ödemleşmesi ve inflamasyonu ağrıya sebep olabilir.”

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Ortopedi uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç

Yüzücü omuzu sporcunun performansını da etkiliyor

Yüzmenin yoğun yapıldığı dönemlerde ortaya çıkan omuz ağrısı olarak tanımlanan yüzücü omuzunun, profesyonel yüzücülerin yüzde 40 ila 60’ında gözlenebilen bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Gökhan Meriç, “Aşırı kullanım, eklemlerin yapısal olarak normalden daha esnek olması, omuz çevresi kas gücünde yetersizlik ve yanlış yüzme tekniği yüzücü omuzuna yol açabilir. Yüzücülerde sık görülen bu sorunun ana sebebi omuz kaslarında dengesiz gelişim, kürek kemiğinde hareket sorunları ve yanlış tekniktir. Bu durum sporcunun performansını da olumsuz etkiler” şeklinde konuştu.

'Ağrı, günlük aktiviteleri yapmayı engelliyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı'

Yüzme sonrasında veya sırasında omuzda ağrı varsa öncelikle yüzmeye ara vermek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gökhan Meriç, bu durumda yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgileri verdi:

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“Ağrılı dönemde omuza günde 3-4 defa 10-15 dakikalık sürelerle buz uygulaması yapmak gerekir. Bununla birlikte 5-7 gün süre ile ağrı kesici jel ve tablet kullanmak da fayda sağlayacaktır. Ancak omuzdaki ağrı dinlenmeye ve tedaviye rağmen 10 günden fazla sürdüyse, üstelik günlük aktiviteleri yapmayı engelliyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı.”

Omuz ağrılarında hastaların altta yatan nedene göre tedavinin farklılaşmakla birlikte fizik tedavi, egzersiz ve omuz içi enjeksiyonlarından fayda sağlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Meriç, “Tedaviye rağmen şikayetleri devam ettiği kas yırtığı gibi ileri durumda kapalı omuz artroskopisi ile müdahaleler gerekebilir” diye konuştu.

Boyun kaslarında zayıflık boyunda ağrıya neden olabilir

Boynun önündeki zayıf kasların güçlü olanlardan daha hızlı yorulduğunu ve yüzme süresinin artmasıyla birlikte boyunda ağrı görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Gökhan Meriç, ağrıya neden olabilen durumlarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Nefes alırken boyunun aşırı döndürülmesi vücut ile başın aynı hizada olmaması boyun ağrısına sebep olabilir. Nefes alırken, boyun ağrısı veya uyuşukluktan ve kollarda karıncalanma yaşanıyorsa boyun fıtığına işaret edebilir. Özellikle boyun kasları zayıf olan kişilerde yüzme sonrasında boyun ve sırta yayılan ağrı yaşanabilir.”

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Yüzerken boynu korumak için bunları yapın

Yüzerken boynu korumak için bazı noktalara dikkat ederek ağrının önüne geçilebileceğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Meriç, “Öncelikle yüzerken başın bedenle aynı hizada olmasını sağlamak gerekir. Aynı zaman boynu çok fazla döndürmekten ve kolları aşırı uzanmaktan kaçınmak için vücudu solunum tarafına doğru döndürün. Boynun bir tarafında aşırı stresi önlemek için her iki tarafa eşit nefes vermek gerekir. Boyun kasları ile beraber karın kasları ve merkez bölge kaslarını güçlendirmek için uygun bir yüzme tekniğini kullanmaya çalışın.”

Yüzme sırasında ya da sonrasında boyun bölgesinde ağrı oluşması durumunda öncelikle yüzmeye ara verilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Gökhan Meriç şu uyarılarda bulundu:

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“Ağrıyı gidermek için ağrı kesiciler kullanılabilir. Bunun yanında sıcak su torbası ve sıcak duş bu bölgedeki kasları gevşetir ve boyun kan dolaşımını arttırır. Ellerde uyuşma ve karıncalanma ve güç kaybı ile birlikte olan boyun ağrısı boyun fıtığı ile ilişkili olabilir ve mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Geçmeyen boyun ağrısında yine bir uzmana danışılmadır.”

FOTOĞRAF 12 Edinilen bilgiye göre olay, geçen 4 Temmuz gecesi Çaycuma ilçesine bağlı Temenler köyünde yaşandı. Almanya’dan uzunca bir süre önce Zonguldak’taki köyüne dönüş yapan 78 yaşındaki Ali Genç köyde yaşamaya başladı. Yine geçen Temmuz ayında köye gelen torunu, dedesini yerde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın başına sert bir cisimle aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın failini yakalamak için çalışma başlatan jandarma suç araştırma timi (JASAT), dedektiflik örneği sergiledi. Katil zanlısı, saatlerce evin yakınında bekledikten sonra 1,5 kilometrelik orman yolunu kullandı. Akpınar köyüne ulaşan Fikret Canbaz (27), köy çeşmesinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Öldürdüğü adamın evinden aldığı kıyafetleri giyerek üzerini de değiştiren Canbaz, otobüse binerek köyden ayrıldı. Evde olay yeri inceleme yapan ekipler, evde yabancı birine ait ayakkabı buldu. Sosyal medya ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, öldürülen Ali Genç’in evinden alınan ayakkabıların Fikret Canbaz’ın ayağında olduğunu tespit etti Şüphelinin peşine düşen ekipler, Fikret Canbaz’ın Antalya’ya gittiği tespit ederek Antalya’ya gitti. Ekipler, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptıkları çalışmayla güvenlik kameralarına takılan Fikret Canbaz’ı kıskıvrak yakaladı.<br> Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Temenler köyüne getirilen katil zanlısına burada keşif yaptırıldı. Jandarma asayiş komandolar da köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısı’nın nezaretinde keşif yaptırılan katil zanlısına olay anlattırıldı. Zanlı Fikret Canbaz, Ali Genç’in geçmiş dönemde kız arkadaşına hakaret etmesi sebebiyle bu olayı gerçekleştirdiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Orman yolundan Akpınar köyüne getirilen zanlıya buradaki çeşmede de tatbikat yaptırıldı.<br>Otobüse bindirildiği yere getirilen zanlı, zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırıldı. Katili ayakkabıları ele verdi: Öldürüp saatlerce evin yakınında beklemiş Zonguldak'ta geçen Temmuz ayında gurbetçi Ali Genç'in evinde ölü bulunduğu olayda, katil zanlısını ayakkabıları ele verdi. Keşif için olay yerine getirilen katil zanlısı suçunu itiraf etti.

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