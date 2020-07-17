Kurbanlıklar koronavirüs açısından riskli mi? Prof. Dr. Murat Arslan: Kurbanlıklar koronavirüs açısından risk taşımıyor İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Prof. Dr. Murat Arslan, "Evcil hayvanlardan zaten koronavirüs bulaşmadığını sık sık tekrarlıyoruz, bilim adamlarının bu yönde görüşü var. Kurbanlıklardan da bulaşmaz" dedi. Arslan, "Kurbanlıklardan insanlara koronavirüs geçtiğine dair henüz bilimsel hiçbir olgu yok. Bunu net olarak biliyoruz. Ama yine de diğer hastalıklar açısından gerek keserken, gerek taşırken ve etleri parçalarken mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2020, 11:19 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2020, 11:28 AA