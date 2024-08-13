Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un o ilçesini işaret etti: Zemini çok sağlam dinamitle kırılacak kuvvete sahip

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğiyle, "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" başlıklı bir konferans düzenlendi. Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bu etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen jeolog ve deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün deprem riski ve beklenen İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
- Konferansta, İstanbul'da beklenen büyük depremin Çekmeköy üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendiren Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının İstanbul'da diğer ilçelere göre daha güvenli olduğunu vurgulayarak, bölgenin depremden etkilenme riskinin daha düşük olduğunu belirtti. Çekmeköy'ün zemin yapısının, depremler sırasında yapısal hasarı azaltacak nitelikte olduğunu ifade eden Görür, bu durumun ilçenin deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.
Deprem öncesi hazırlıklar güçlendirilmeli
Prof. Dr. Görür ayrıca, muhtemel bir İstanbul Depremi öncesinde hem belediyelerin hem de devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların önemine dikkat çekti. Görür, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların deprem öncesinde hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. Altyapı sorunları, ulaşım zorlukları ve ekonomik sıkıntılar gibi konulara da değinen Görür, bu tür sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapılmasının şart olduğunu ifade etti.
- Prof. Dr. Naci Görür, programda vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.
ÇEKUT'un çalışmaları fotoğraf sergisinde gözler önüne serildi
Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma (ÇEKUT) Ekibinin sahada aktif olarak görev aldığı arama-kurtarma faaliyetlerine dair fotoğraf sergisi ile çalışmalar gözler önüne serildi. Sergide, ÇEKUT'UN; İzmir Depremi, Kahramanmaraş Depremi'ndeki arama-kurtarma çalışmalarına dair fotoğraflar ve 17 Ağustos Gölcük Depremi'nde sembol haline gelen fotoğraf yer aldı.
- Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği Deprem dirençli Çekmeköy konferansında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “6 Şubat depremlerinde büyük bir felaket yaşadığımız doğru ama asrın felaketi olduğuna ben katılmıyorum. Bundan daha büyük depremler oldu. 9 şiddetinde hatta 9 şiddetinin üzerinde depremler oldu. Bizim depreminiz 7.8 seviyesinde oldu. Dolayısıyla büyük bir deprem geçirdik. Bu depreme karşı hazırlıksız olduğumuz için çok insan kaybımız oldu, büyük bir yıkım yaşadık” dedi.