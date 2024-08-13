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Naci Görür'den Suriye'deki depremle ilgili dikkat çeken açıklama

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Suriye’nin Hama kentinde meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür "Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin" dedi.

07:36 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Naci Görür
Naci Görür

AFAD, saat 23.56'da merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi.


Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Suriye’nin Hama kentinde meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada endişe edilmemesi gerektiğini söyledi.


"Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı"


Prof. Dr. Görür, açıklamasında,
"Suriye’de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5‘lik ana deprem. Depremler Hatay’daki Ölü Deniz Fayının devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye’deki Ölü Deniz Fayının Türkiye’deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin"
ifadelerine yer verdi.



#Naci Görür
#Suriye
#deprem
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