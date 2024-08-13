Türkiye-Suriye sınırında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos Pazartesi tarihinde saat 23.56'da merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Türkiye'de başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Adana, Mersin, Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi.

Depremin detaylarını paylaşan AFAD, sarsıntının yerin 19.38 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.





Hatay Valiliğinden açıklama

Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, “12.08.2024 Pazartesi saat 23.56'da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bir deprem daha

Öte yandan AFAD, 13 Ağustos saat 00.02'de merkez üssü yine Hama olan 3,8 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini de açıkladı.

AFAD Deprem'in X hesabından yapılan paylaşımda sarsıntının yerin 25.81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.











