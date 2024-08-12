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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, sarsıntının 14,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

16:49 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:57 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 16.24'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 14,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.




#Ege Denizi
#deprem
#AFAD
16 saat önce
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