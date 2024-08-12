Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis il merkezleri ve ilçelerinde kura ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinde başvurular 10 Ağustos’ta doluyor. Peki deprem konutları için borçlanma şartları nedir? Hak sahipliği borçlanması yapılmazsa ne olur, konutlar iptal olur mu?