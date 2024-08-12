Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 16.24'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14,59 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dinç, 6 Şubat depremlerinin ruhi etkilerine dikkat çekerek, "Ailesini kaybeden çocuklar, uzvunu kaybeden birçok insanımız var. Bu tür travmalar madde bağımlılığı riski taşıyabiliyor" dedi. Dinç, bu sorunla mücadele için Yeşilay'ın sahada olduğunu söyledi.
Japonya'da Hyuga-nada Denizi açıklarında 6,9; Miyazaki kenti açıklarında ise 7,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların ardından Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima ve Ehime eyaletleri için tsunami uyarısı yayınlanırken, yüksekliği 1 metreyi bulan dalgaların oluşabileceği aktarıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 1'er dakika arayla 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kozan'da meydana gelen depremin biriken enerjinin boşalması sonucu yaşandığını ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçısı olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis il merkezleri ve ilçelerinde kura ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinde başvurular 10 Ağustos’ta doluyor. Peki deprem konutları için borçlanma şartları nedir? Hak sahipliği borçlanması yapılmazsa ne olur, konutlar iptal olur mu?