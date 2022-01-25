Prof. Dr. Sipahi: Omicron evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacak

Türkiye'de Covid-19 vaka sayılarının artışıyla birlikte toplumsal bağışıklık gelişeceğine ve koronavirüsün kısa sürede yok olacağına dair yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron'un evrimsel anlamda kısa sürede yok olmayacağını söyledi.

Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi

Omicron daha az öldürse de öldürmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sipahi, "Vaka sayıları arttığı için toplum bağışıklığın gelişeceğini ve virüsün 2- 3 ay içinde biteceğini söyleyen kişiler oluyor. Omicron, evrimsel anlamda kısa vadede yok olacak gibi durmuyor. Bu günler hassas, aşısız, eksik aşılı vatandaşların için riskli günler. Bu kişilerin daha fazla dikkat göstermesi gerekiyor. Omicron, daha az öldürüyor ancak öldürmeye devam ediyor. Daha çok enfekte etmesi de toplumdaki vaka sayısının artmasına neden oluyor" dedi.

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Ölüm datası için biraz daha zamana ihtiyaç var

Omicron'a bağlı oluşan alt varyantları da değerlendiren Prof. Dr. Sipahi, "Hangi varyant, dünyada yoğunlaşırsa yeni varyantlar çıkıyor. Omicron'dan kaynaklı BA1 ve BA2 varyantları ortaya çıktı. Şu ana kadar göründüğü kadarıyla bu varyantlar daha fazla öldürmüyor ancak daha az öldürdüğüne dair de net bir veri yok. Ölüm datası için biraz daha zamana ihtiyaç var. Yayılımı Omicron gibi. Bence adının ne olduğundan bağımsız bütün varyantlar için maske, mesafe ve aşı çok önemli. En önemlisi de bütün dünyanın ortak bir güçle hareket etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Hasta sayısı beş katına çıktı

Hem servislerde hem de yoğun bakım ünitelerindeki doluluğun devam ettiğini belirten Prof. Dr. Sipahi, "Hem servislerde hem de yoğun bakımlarda yüzde 90'ın üzerinde doluluk devam ediyor. Bir ay öncesiyle karşılaştırdığımızda, tanı koyduğumuz hasta sayısı hastanemizde yaklaşık 5 kat artmış durumda. Öğrencilerin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte havanın da soğuk olmasının etkisiyle kapalı alışveriş merkezlerindeki hareketlilik arttı. Nüfusumuz açısından günlük 70 bin civarındaki rakamlara devam edecek olursa, kısa sürede bu virüsten kurtulmamız mümkün gözükmüyor. Bir varyant gelecek ve bütün dertleri çözecek gibi bir algı var. Elimizde daha hızlı bulaşan ve nispeten daha az öldüren bir varyant var ancak bunun Covid-19'un tamamen yok olmasını sağlayacağını herhangi bir garantisi yok" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 75 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.<br><br> Omicron ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. Listede iki yeni semptom yer aldı. İşte detaylar... İKİ YENİ SEMPTOM<br><br>Sağlık uzmanları son dönemlerde kusma ve mide bulantısı yaşayan kişilerin sayısında bir artış olduğunu tespit etti. Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.<br><br> Delta varyantı gibi daha eski suşlardaki semptomlar; nefes darlığı, yeni ve sürekli bir öksürük, ateş etrafında yoğunlaşıyordu.<br><br> Omicronda ise, boğazda kaşınma, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar öne çıkıyordu.<br><br> İki yeni semptom ile birlikte Omicron'un varlığını daha kolay tespit edileceğini ifade eden uzmanlar bu belirtilere sahip olmanın mutlaka koronavirüse işaret etmediğinin de altını çizdi.<br><br> KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN LİSTESİ GÜNCELLENDİ<br><br>ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi, ABD'deki başlıca varyantlardan biri olarak Omicron'un varlığını yansıtmak için Covid 19 semptomları listesini güncelledi. Bunlar;<br><br><br> Ateş veya titreme<br> Öksürük Nefes darlığı veya nefes almada zorluk<br> Tükenmişlik Kas veya vücut ağrıları<br> Baş ağrısı<br> Yeni tat veya koku kaybı<br> Boğaz ağrısı<br> Tıkanıklık veya burun akıntısı<br> Mide bulantısı ya da kusma<br> İshal İngiltere merkezli NHS , önceki varyantlardan en yaygın üç semptomu listelemişti. Bunlar ise;<br><br> Yüksek ateş,<br><br> Öksürük ve tat veveya koku alma duyusunda bir kayıp veya değişiklik... Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi İki yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Dünyada baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Omicron belirtileri arasına 2 semptom daha eklendi. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu daha açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. İşte omicron varyantının ana belirtileri...

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