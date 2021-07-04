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İSTANBUL

Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza 3-4 ay içinde döneceğiz

Sabancı Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine video konferans yöntemiyle katılan BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Uğur Şahin: Normal hayatlarımıza 3-4 ay içinde döneceğiz
Uğur Şahin

Sabancı Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine video konferans yöntemiyle katılan BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek" dedi.


UĞUR ŞAHİN MEZUNİYET TÖRENİNE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDI


Sabancı Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni'nde BioNTech firmasının kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, “Onur Konuşmacıları" olarak programa video konferans yöntemiyle katıldı. Pandeminin, her şeyden önce bilim ve araştırmanın nasıl bir fark yaratabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğur Şahin, birer bilim insanı olarak, eğitimleri ve on yılı aşkın araştırmaları sayesinde meslektaşları, uzmanlar ve güvenilir bilim insanları ile bir fark yaratmayı başardıklarını belirtti. Sabancı Üniversitesi mezunlarını diplomaları için tebrik eden Şahin, “Bugün başardıklarınız, geleceğinizi doğrudan etkileyecek. Bugünü asla unutmayın, çünkü bugün üç sebeple sizin için çok önemli bir gün" dedi.
Şahin, çalışmaları ve aşılama süreçlerinin gidişatı ile ilgili de görüşlerini paylaştı. Araştırmalarının odak noktasının kanser hastaları için hastaya özel ilaç geliştirmek olduğunu vurgulayan Şahin, geliştirdikleri teknolojinin yalnızca kanser hastaları için ilaç geliştirmede değil, tüm insanlığa faydalı olabilecek bir aşı geliştirmede de kullanılabileceğini fark ettiklerini dile getirdi. Yarattıkları etkinin boyutunun önemli olmadığını, tek bir kişiye bile yardım ettiklerinde de, geliştirdikleri aşının tüm insanlığa fayda sağlayarak normal hayata dönmemize vesile olduğunda da aynı oranda mutlu olduğunu belirten Şahin, aşılama süreçleri ve normale dönüş ile ilgili de paylaşımlarda bulundu.

NORMAL HAYATIMIZA DÖNECEĞİZ


Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim. Aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz. Pandeminin bize öğrettiklerinden ders çıkarmamız çok önemli, bunlardan biri de bilim ve işbirliğinin ne denli büyük bir fark yaratabileceği oldu. Dolayısıyla, geleceğe iyimser bir şekilde bakmalı ve bilime, eğitime, araştırmaya yatırım yaparak işbirliğine daima açık olmalıyız."
"CESARET, TEVAZU, SEBAT ETMEK"


Dr. Özlem Türeci de konuşmasında, "Uğur Şahin'le beraber çıktıkları yolculuk boyunca sonuçlarını ve neticelerini kestiremedikleri pek çok karar almak zorunda kaldıklarını dile getiren Türeci, bu yolda kendilerine üç erdemin yol gösterdiğini vurguladı: "Cesaret, Tevazu, Sebat etmek."

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