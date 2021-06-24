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ANKARA

Provokasyona Navtex’li yanıt: Yunanistan anlaşmayı çiğnedi

Türkiye, imzalanan Atina Mutabakatı’na aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege’nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yapan Yunanistan’a Navtex ile karşılık verdi. Türkiye’nin diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda anlaşmaya uyma yönünde bir değişiklik yapmadı. Anlaşmayı çiğneyen Atina’ya karşı Navtex ilanı kaçınılmaz oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Provokasyona Navtex’li yanıt: Yunanistan anlaşmayı çiğnedi
Yunanistan mutabakata uymayarak, bu sene için Moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim/tatbikat sahası ilan etti.

Yunanistan’ın, Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası’na aykırı olarak, turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi’nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yapması üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan etti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988’de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran-15 Eylül döneminde, Ege Denizi’nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlandı.

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MORATORYUMU İHLAL ETTİ

  • Mutabakat muhtırası ile tesis edilen Moratoryum periyodunu dikkate alan Türkiye, 2021 yılı harekat-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında, Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadı. Yunanistan ise mutabakata uymayarak, bu sene için Moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim/tatbikat sahası ilan etti. Türkiye’nin, Moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda Moratoryuma uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.

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TÜRKİYE’DEN KARŞI ADIM

Yunanistan’ın Moratoryumu ihlal eden uygulamalarını yakından takip eden Türkiye için mütekabiliyet çerçevesinde, aynıyla mukabele etmek zorunluluğu doğdu. Bunun üzerine Türkiye tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan seyir duyuruları ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi.

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