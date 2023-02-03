Psikolojik harbe başladılar: Bakan Soylu'dan Türkiye’de konsolosluk kapatan ülkelere tepki

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, küresel istikrarsızlık ve tehdit alanlarına daha fazla odaklanmak durumunda olunduğunu belirtti. Soylu, “Türkiye’de terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi değildir” dedi. Terör örgütü PKK/KCK/PYD’yi ABD’nin beslediğini vurgulayan Soylu, “Yıllardır parayla, stratejiyle, lojistikle, hatta insan kaynağıyla bunları destekleyen Amerika ve Batı, terör devleti kurdurma anlayışından vazgeçmemiştir. Bunun bir şartı terör devletinin kurulmasını engelleyebilecek Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaktır” diye konuştu. Bazı büyükelçilerin “Türkiye’de hukuka ayar vermek” ve “Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak” amacıyla deklarasyon yayınladıklarını kaydeden Soylu, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı ve Hatay’daki polisevine yapılan saldırının 2022 yılında büyükelçilerin altına imza attığı bildiriden farklı olmadığını vurguladı.

BİZ KAPATIYORUZ SİZ DE KAPATIN

“Güvenlik gerekçesiyle” Türkiye’deki başkonsolosluklarını kapatan ülkelere tepki gösteren Soylu şöyle konuştu: “İsveç’te, Danimarka’da ve Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar oldu. Bunu demokrasi ve özgürlük olarak nitelendirdiler. Hem hem tahrik ettiler hem izin verdiler. Onun akabinde de büyükelçilerin Türkiye’ye karşı deklarasyonda, hangi büyükelçi, bu deklarasyonun altına imzalanmasını salık vermişse, Türkiye’de yaklaşık 3-4 gündür DEAŞ hadisesi üzerinden büyükelçiliklerin ve bazı ibadethanelerin tehlike altında olduğunu ortaya koyarak, bir kuruma ilettiği istihbari notla, diğer büyükelçiliklere de ‘Biz kapatıyoruz siz de kapatın’ telkininde bulunarak, 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde, 51,5 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır.”

O İSTİHBARATÇIYI BİLİYORUZ

“İşin hikayesi şudur: Farklı bir ülkenin istihbarat elemanı Türkiye’de DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o anı net şekilde izlemiş, elemanlık teklif ettikleriyle birkaç gezinti gerçekleşmiş, ardından bu istihbaratçı Türkiye’yi terk etmiş. Bu istihbarat elemanı sonuç alamayınca ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış, ondan sonra da Türkiye’de DEAŞ saldırısı olabileceği anlayışıyla bir psikolojik harp başlamıştır. 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti net bir şekilde biliyor. Yani istedikleri kişiyi hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye’ye bir hukuk operasyonu yapmaya çalışan büyükelçiler, şimdi malum büyükelçinin operasyonuyla Türkiye’ye bir güvenlik açığı, bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.”

İstiklal saldırısını niye haber vermediniz?

Dost ve müttefik olarak bilinen bazı ülkelerin, “İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun” anlayışı içinde olduğuna dikkat çeken Soylu ABD’yi eleştirdi: “İstiklal Caddesi’nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz? İstiklal Caddesi’nin saldırısının arkasında, koşa koşa ‘Acaba bunu bizim silahlarımızla mı yaptı?’ diye emniyet teşkilatımızın, emniyet istihbarat birimlerimizin etrafında fır fır döndüğünüzü bilmiyor muyuz? Yıllarca bize dost ve müttefik gibi gözüküp bir yılan gibi ısırmaya çalışanların kim olduklarını biliyoruz. Eğer başarısız olsaydık bugün müstemleke muamelesi göstereceklerdi. Bugün Türkiye başarılı olduğu için farklı numaraların içerisine girmektedirler. Bu kıştan çok ümitleri vardı. O aklı evveller, o Türkiye’nin iç yönetimine, iç güvenliğine müdahale etmek isteyen malum büyükelçinin etrafında çöreklenmiş diğerleri... Madem o kadar çok biliyordunuz, avucunuzun içindeki PKK/PYD’nin İstiklal Caddesi saldırısını niçin Türkiye’ye haber vermediniz? Çünkü 15 Temmuz’un arkasında da siz varsınız. Bir uluslararası operasyonla karşı karşıyayız.”

Avrupa terör bataklığına dönmüş

Türkiye’nin terörle mücadelesinin en güçlü seviyesinde olduğunu, 2016’dan bu yana operasyon sayısının 4,5 kat arttığını vurgulayan Soylu, teröristlere kucak açan Avrupa’yı eleştirdi: “Sadece son 5 yılda 1126 Avrupa menşeli DEAŞ’lıyı Avrupa’ya gönderdik. Siz bu kendi ülkenizin pasaportuna sahip olan DEAŞ’lıları ne yaptınız? Ülkeye giriş yasağı koyduğumuz Avrupa menşeli yabancı terörist savaşçı sayısı 10 bin 355. Bu yabancı terörist savaşçılar sizin ülkenizde şu an ne yapıyor? Kendiniz terör bataklığına dönmüşsünüz, Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışıyorsunuz.”



