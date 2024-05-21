PTT vatandaşları uyardı: 'Sahte gönderi etiketi' dolandırıcılığına dikkat

İzmir merkezli 3 ilde, jandarma ekipleri lüks villalar kiralayarak bilişim sistemleri üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 11 kişi arasında, daha önce dizi ve filmlerde oynayan bir oyuncu olduğu da tespit edildi. Şüphelilerin çeşitli yöntemler ile vatandaşları dolandırarak günlük 5 milyon TL'ye yakın kazanç elde ettiği öğrenildi.