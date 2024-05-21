PTT vatandaşları uyardı: 'Sahte gönderi etiketi' dolandırıcılığına dikkat

PTT'den yapılan yazılı açıklamada, PTT AŞ'nin ismi ve güvenilirliği kullanılarak PTT Kargo gönderi etiketleri üzerinde değişiklikler yapıldığına işaret edildi.
Açıklamada, dolandırıcıların, alıcı ve gönderici bilgilerinde istedikleri gibi düzenleme yaptığı ve bu yöntemle sipariş veren kişiden ücret talep edildiği aktarıldı.
Özellikle sahte e-ticaret siteleri veya sosyal medya platformlarındaki alışveriş bağlantıları üzerinden dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: