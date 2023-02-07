PTT ve Yurtiçi Kargo deprem bölgesine yönelik bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak

PTT AŞ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.





Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz!



Listede yer alan bireysel yardımlarınızı, #PTT iş yerlerimize teslim ederek ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderilmesini sağlayabilirsiniz! pic.twitter.com/5uCYJwOBr5 — PTT AŞ (@PTTKurumsal) February 7, 2023









Paylaşımda kullanılan infografikte ise şunlar kaydedildi:

"Size en yakın PTT iş yerlerimize gelerek ihtiyaç listesinde belirtilen bireysel yardım malzemelerini ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Göndermek istediğiniz yardım malzemelerinin yeni/kullanılmamış olmasını önemle rica ederiz."

Yardım malzemeleri listesinde şu ürünler bulunuyor:

- Elektrikli ısıtıcı

- Kadın-erkek-çocuk kışlık her türlü giyim eşyası

- Bebek bezi

- Kişisel temizlik ve hijyen malzemesi

- Çocuk maması

- Powerbank

- Yorgan, yastık, battaniye, uyku tulumu

- Su ısıtıcısı, cep ısıtıcısı

- Çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık





Yurtiçi Kargo şubeleri deprem yardımlarını kabul etmeye başladı

Yurtiçi Kargo, bütün şubelerinden deprem yardımlarını kabul ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo, Kahramanmaraş ve çevre illere yapılacak deprem yardımlarını ücretsiz taşıyacağını duyurdu. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren şirket, Türkiye’nin dört bir yanındaki şubelerinden deprem yardımlarını kabul etmeye başladı.

Deprem bölgesine yardım kolisi göndermek isteyen vatandaşlar kolilenmiş yardımlarını istedikleri herhangi bir Yurtiçi Kargo şubesine getirebilecek.

Açıklamada yardımların bakanlıklar tarafından belirlenen listeye uygun olmasının hayati önem taşıdığını belirten Yurtiçi Kargo yetkilileri, listenin dışında bir ürün gönderilmeye çalışılmasının ya da ikinci el ürün gönderilmesinin çalışmalara fayda yerine zarar verebileceğini de ifade etti.

Buna göre yardım kapsamında deprem bölgelerine gönderilebilecek malzemeler şu şekilde: "Eldiven, mont, bot, bere, temizlik ve hijyen malzemeleri, battaniye, powerbank, konserve gıda, çocuk bezi, çocuk maması"

Yurtiçi Kargo'nun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Devlet yetkililerinin belirlediği listeye ve kurallara uygun gönderilerinizi #SözVerdiğimizgiGibi en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."



