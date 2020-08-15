Pusetteki bebeğiyle yürürken otomobil çarpan anne bebeğiyle birlikte yola savruldu: Anne gözyaşlarına hakim olamadı

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Doğal Afet Sigorta Kurumu: Beklenen İstanbul depremine karşı deprem sigortası hayati öneme sahip

17 Ağustos Marmara Depremi'nin ardından kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumunun çalışmaları sayesinde zorunlu deprem sigortası yaptırılan konut sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye'deki 17 milyon 682 bin sigorta yapılabilir konuttan 9 milyon 719 bin 372'sinin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.