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BURSA

Pusetteki bebeğiyle yürürken otomobil çarpan anne bebeğiyle birlikte yola savruldu: Anne gözyaşlarına hakim olamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pusetteki bebeğiyle yolun karşısına geçmek isteyen anneye otomobil çarptı. Kazada, anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da pusetteki bebeğiyle yürüyen bir anneye araba çarptı. Savrulan anne ve bebeği hafif yaralandı.
Bursa'da pusetteki bebeğiyle yürüyen bir anneye araba çarptı. Savrulan anne ve bebeği hafif yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pusetteki bebeğiyle yolun karşısına geçmek isteyen anneye otomobil çarpmasıyla anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı.

DHA
  • Kaza, sabah saatlerinde, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hatice S. (37) yönetimindeki 16 JKC 12 plakalı otomobil, pusetteki 1 yaşındaki kızı Avzem K. ile yolun karşısına geçmek isteyen Gülbahar K.'ya (22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve pusetteki bebek yola savruldu. Kazada bebeğiyle birlikte hafif yaralanan anne gözyaşlarına boğuldu.

DHA

Anne ve kızı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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