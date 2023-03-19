Pusuda bekliyorlar: Türkiye kaybetsin istiyorlar

Türkiye, başarılı 20 yılın ardından ikinci yüzyılın inşa edileceği seçime gidiyor. Türkiye, savunma sanayiinde dışa bağımlılığını hızla azaltıyor. Diplomaside proaktif rol konumuna gelen Türkiye, enerjide de ise üst olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Pusuda bekleyenler ise tüm bunlardan rahatsız.

‘DOKUNACAĞIZ TEZİ’ BEKLEMELERİNE SEBEP

Savunma sanayiinde dışa bağımlığı azaltan Türkiye, seçimlerde olası bir değişiklik ile muhalefetin özellikle Türk İHA/SİHA’larına ‘dokunacağız’ sözü pusuda bekleyenlere sebep oluyor.

PROJELER DURUR MU?

Dev yatırım ve projelerle Türkiye’ye kalkınmayı vadeden Cumhur İttifakı’nın bu vaatlerine karşılık pusuda bekleyenler yapılan yatırımlardan rahatsız. Hayata geçirilmesi planlanan projelere ise şimdiden karşı duruyor.

Cumhur İttifakı’nın dış politikasındaki proaktif diplomasisi ile muhalefetin diplomasisi arasında fark var. Son 20 yılda edilgen dış politikadan sürükleyici aktöre evrilmesine karşın Millet İttifakı içine kapanık dönemlerin özlemini çekiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki parmak ısırtan denge politikası ve tahıl koridoru, muhalefet dinlenseydi hayata geçmeyecekti.

ENERJİDE TERSİNE HAVAYI LİYORLAR

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümünde de kilit rol oynayan Türkiye, enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Pusuda bekleyenler ise hükümet değişikliğiyle bu havayı tam tersine çevirmesi beklentisi içerisinde.

İSVEÇ’İN ÖNÜNÜ AÇACAKLAR

Son zamanlarda muhalefetin İsveç’in NATO üyeliğine söz verir gibi açıklamaları pusuda bekleyenlerin umutlarını artırıyor. Türkiye’nin NATO üyeliği için teröristlerin iadesini istediği İsveç’in olası hükümet değişikliğinde önünü açacak.











