Putin ile Filistin görüşmesi: ABD gemisinin İsrail'de ne işi var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’le görüştü.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Erdoğan, Nehammer’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşıladı. Ardından Erdoğan ve Nehammer, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, açıklamalarında iş birliğinin artırılması vurgusu yaptı.

“İlişkilerimizi daha da geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz” diyen Erdoğan, “Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hacmimizi, 5 milyar dolara çıkarma hedefi üzerinde durduk” dedi.





FİLİSTİN DEVLETİ HAYATA GEÇİRİLMELİ

Nehammer’le Orta Doğu’daki ve Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, İsrail-Filistin arasındaki barış için yaptığı görüşmeleri hatırlattı. Erdoğan, “Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyorum. Ateşe benzin dökmenin, sivilleri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Orta Doğu’ya kalıcı barışın gelebilmesi Filistin-İsrail sorununun nihai çözümüyle mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekiyor. Gazzeli kardeşlerimiz 2 gündür çok ağır bombardımana maruz kalıyor. İnsani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Türkiye, çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapacaktır” ifadelerini kullandı.





HANİ İNSAN HAKLARI?

Erdoğan “Kararlarımızı verirken adil karar vermemiz gerekiyor. Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas’ın kaybı nedir, İsrail’in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada sadece Hamas’ın 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Tabii ki de İsrail tarafından ölü ve yaralılar var. Fakat buraya nasıl geldik? Yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı. Gazze’ye su verilmiyor? Hani insan hakları? Elektrik verilmiyor? Hani insan kaynakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz Gazze’de hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Acımasızca ibadethaneler hastaneler vuruluyor. Kimse buna bir şey söylemiyor” diye konuştu.





ABD ÜSLERİNİN, GEMİSİNİN NE İŞİ VAR?

Amerika’nın İsrail’e bir uçak gemisi gönderdiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Amerika’nın uçak gemisinin İsrail’de ne işi var, ne yapmaya geliyor? Buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün Gazze’yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye’de bugün 20’nin üzerinde Amerika’nın üssü var. Suriye’de Amerika’nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor, 23 üs, bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye’nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO’da Amerika’nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika şu anda eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef yine Suriye’de olsun, bu bölgede olsun, Orta Doğu’da olsun, buraları kan gölüne dönüştürüyor.”





ENDİŞEMİZ ÇOK BÜYÜK

Erdoğan, Avusturyalı bir gazetecinin “çatışma endişesi” hakkındaki sorusu üzerine de şunları söyledi:

“Doğrusu bu endişemiz bizim çok şu anda büyük durumda. Yani 1 haftada, 15 günde bu işin biteceği kanaatinde değilim. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun için bölge liderleriyle olsun, dünya liderleriyle olsun, bu görüşmelerimizi yapıyoruz ve bu görüşmeleri yapmak suretiyle de acaba nasıl arabuluculuk yaparız, acaba bu savaşı nasıl durdururuz, bunun gayreti içerisindeyiz.”



