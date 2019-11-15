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GİRESUN

Rabia Naz'ın babası ve beraberindeki 3 kişinin 'Komisyon' yalanıyla olayın tek görgü tanığı Küçükal'a yaptıkları işkencenin görüntüleri ortaya çıktı

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve yanındaki Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl, küçük kızın ölümüyle ilgili olayın tek görgü tanığı olan Mürsel Küçükal'ı 'komisyon seni çağırıyor' yalanıyla kandırarak ifadesinde belirttiği şeyleri olay yerinde göstermesini istediler. İşkence görüntülerinde yerde sırt üstü sürünen Mürsel Küçükal'a Şaban Vatan tarafından komutlar verildiği ve ‘gidebildin mi? Mürsel, gidemedin değil mi?' dediği duyuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatan ve beraberindeki 3 kişi 'Komisyon' yalanıyla çağırdıkları Mürsel Küçükal'dan ifadesinde belirtti şeyleri canlandırmasını istediler.
Vatan ve beraberindeki 3 kişi 'Komisyon' yalanıyla çağırdıkları Mürsel Küçükal'dan ifadesinde belirtti şeyleri canlandırmasını istediler.

Giresun’un Eynesil ilçesinde sabah saatlerinde gözaltına alınan ve 'Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Şaban Vatan, Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir’in Mürsel Küçükal’a işkence ettikleri görüntüler ortaya çıktı.

'Komisyon seni çağırıyor' diye yalan söylediler

  • 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve yanındaki Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl iddiaya göre, olayın tek görgü tanığı olan Mürsel Küçükal'ı ‘komisyon seni çağırıyor' diyerek Rabia Naz'ın bulunduğu alana getirdi.

Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 01:41
Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve yanındaki Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl, küçük kızın ölümüyle ilgili olayın tek görgü tanığı olan Mürsel Küçükal'ı 'komisyon seni çağırıyor' yalanıyla kandırarak ifadesinde belirttiği şeyleri olay yerinde göstermesini istediler. İşkence anının görüntülerinde yerde sırt üstü sürünen Mürsel Küçükal'a Şaban Vatan tarafından komutlar verildiği ve 'gidebildin mi? Mürsel, gidemedin değil mi?' dediği duyuluyor.


Küçükkal'ın şikayeti sonrasında gözaltına alındılar

  • Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Mürsel Küçükal'ı sırt üstü süründürerek işkence etti. Daha sonra Şaban Vatan, Küçükal'ı kendisine ait olan atölyeye götürerek burada Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir ile darp ederek tehdit ettiği Küçükal'ın polise verdiği ifadede yer aldı. Mürsel Küçükal'ın şikayeti sonrası Şaban Vatan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Mürsel Küçükal'ın polise verdiği ifadenin tam metni

Mürsel Küçükal'ın ifadesi

4 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ederken Mürsel Küçükal'ı yerde süründürme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yerde sırt üstü sürünen Mürsel Küçükal'a Şaban Vatan tarafından komutlar verildiği ve ‘gidebildin mi? Mürsel, gidemedin değil mi?' dediği duyuluyor.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Öte yandan adliyedeki işlemleri biten Şaban Vatan ve beraberindeki 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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