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POLİTİKA

Rahmi Turan'ın kaynak gösterdiği Talat Atilla: İddiayı Kılıçdaroğlu doğruladı ve kaynağım CHP'li

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği "Beştepe'ye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü" iddiasıyla ilgili kaynak gösterilen Talat Atilla konuştu: Kaynağım bir CHP'li ve Kılıçdaroğlu'na doğrulattım.

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Turktime yönetim kurulu başkan Talat Atilla
Turktime yönetim kurulu başkan Talat Atilla

Talat Atilla şu ifadeleri kullandı:

Rahmi Turan “Gazeteci kaynağını açıklamaz” dediği için ve Rahmi Turan’ı korumak için “Benim dememeyi tercih ettim

Konuyu en ufak ayrıntısına kadar yazmanın vakti geldi.

Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim...

Hatta, bununla yetinmedim.

Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde “Bu haber doğru mu?” diye doğrulattım.

Haberi ilk önce zaman zaman yazılarımdan alıntı yapan, turktime’da yazan

Rahmi Turan’a verecektim ama yurt dışı telefonu çalınca saat farkını o an hesaplayamadığım için gece olabilir diye arayıp kapattım.

Bunun üzerine sahibi olduğum haber sitesini kendi hesabında öneren Uğur Dündar’ı aradım. Dündar bana “CHP’yi dizayn ediyor diye saldırırlar” dedi.

Bunun üzerine haberi kendi sitem de yazmaya karar verdim ancak Rahmi Turan’ı çaldırıp kapattığım için, neden aradın sorusuna da yanıt olsun, hem de ilk haberi yazmasına niyetlendiğim kişi olduğu için arayarak haberi söyledim.

Tamam, yazarım” dedi.

Ve bilgileri gönderdim.

Şimdi geleyim bu habere…

1. 9 Kasım gece 01:15 de görüşme olduğu…

2.Giren ve çıkan plakaların isimleri. Resmi kaydı olmayan 06 sfg 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 ghj 1290 plakalı beyaz Auidi marka araçla çıkıldığına kadar ayrıntılı bilgiler vardı.

Tüm bunlar bilgi olarak geldi.

Kısa süre önce İyi Partili bir yetkilinin de Erdoğan’la gözlerden uzak görüşmesi de kamuoyuna sızmıştı.

Tüm bunlara rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı.

Ne Muharrem İnce’ye…

Ne CHP’ye…

Ne iktidar partisine karşı değil, sadece habercilik arzusuyla davrandım.

Gelelim haber kaynaklığı meselesine…

Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li…

Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu..

Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım.

Yine altını çizerek yüzde yüz doğru” dedi.

Şimdi, Kemal Beyin ve doğrulattığım CHP’li kaynağın konuşmasını bekliyorum…

Kaynak:turktime

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