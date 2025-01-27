Rama 'yeni Vatikan'da ısrarcı: Bektaşi devleti kuracağız

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran’da Bektaşiler için Vatikan’a benzer bir dini merkez oluşturulacağını duyurdu. Rama, projenin barışçıl bir amaç taşıdığını vurgulayarak, bu girişime karşı çıkanların endişelenmesini gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti.
Böylesi bir adımın Arnavutluk'un egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmeyeceğini savunan Rama; duvarları, polisi, ordusu ya vergi sistemi olmayan ve tüm ziyaretçilerini "Bölmek için değil, birleşmek için buradayız." mottosuyla karşılayan bir ruhani devlet kurmayı planladıklarını söyledi. Rama, Dünya Bektaşi Merkezi'ni bu şekilde tüm dinlerden ve milliyetlerden insanların ziyaret edeceği uluslararası bir cazibe merkezine dönüştürebileceklerini belirtti.
Arnavutluk tarihindeki rolünü övdüğü Bektaşileri "korunması gereken bir milli vasiyet" olarak tanımlayan Rama, böyle bir devlet kurulmasına karşı çıkanların korkmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.
Parlamento onayı gerekiyor
Rama, söz konusu planın ne zaman hayata geçirileceği konusunda bilgi vermedi. Olası bir adımın Arnavutluk parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor.
Arnavutluk Başbakanı Rama, Bektaşi tarikatı için bir mikrodevlet kurulmasına yönelik planı geçen Eylül ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. Başkentin doğu kısmında böyle bir devlet kurulmasının planlandığını duyuran Rama'nın açıklamaları, Arnavutluk kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.