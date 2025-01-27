Rama 'yeni Vatikan'da ısrarcı: Bektaşi devleti kuracağız

Böylesi bir adımın Arnavutluk'un egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmeyeceğini savunan Rama; duvarları, polisi, ordusu ya vergi sistemi olmayan ve tüm ziyaretçilerini "Bölmek için değil, birleşmek için buradayız." mottosuyla karşılayan bir ruhani devlet kurmayı planladıklarını söyledi. Rama, Dünya Bektaşi Merkezi'ni bu şekilde tüm dinlerden ve milliyetlerden insanların ziyaret edeceği uluslararası bir cazibe merkezine dönüştürebileceklerini belirtti.