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Arnavutluk'a Vatikan tipi Bektaşi Devleti

Arnavutluk'a Vatikan tipi Bektaşi Devleti

04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Edi Rama
Edi Rama

115 bin Bektaşi'nin yaşadığı Arnavutluk'tan ilginç bir çıkış geldi. Başbakan Edi Rama, başkent Tiran'da Vatikan'a benzer bir "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" kuracaklarını açıkladı.

Yaklaşık 115 bin Bektaşi'nin yaşadığı Arnavutluk'tan ilginç bir çıkış geldi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşum kuracaklarını bildirdi. The New York Times'te yer alan haberde "Başbakan Edi Rama, dini hoşgörüyü teşvik etmek için Bektaşilere, 'Vatikan tarzı' bir anklav vermek istiyor" ifadesi kullanıldı. Habere göre, yeni devletin amacının Arnavutluk'un gurur duyduğu hoşgörülü bir İslam anlayışını teşvik etmek olduğunu belirten Rama, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız." değerlendirmesinde bulundu. Yeni kurulacak devletin ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacağını kaydeden Rama, pasaport renginin yeşil olacağını ancak pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti. Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi de haberi doğruladı.



#Arnavutluk
#Bektaşi
#Politika

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