Recep İvedik’in kaçak villası için son uyarı

Kamuoyunda “Recep İvedik” olarak bilinen oyuncu Şahan Gökbakar'ın, Marmaris Delikyol Koyu'ndaki kaçak villası yıkılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kaçak villaya göz yuman CHP’li Marmaris Belediyesi’ne 2 yıldır yıkım için uyarı gönderiyordu. Bakanlığın 6 Eylül'de gönderdiği son yazıda, yıkımın yapılmaması durumunda, bakanlık tarafından devralınacağı ve maliyetinin belediyeden tahsil edileceği bildirildi. Turgutlu Mahallesi'nde sahil şeridi kapatılarak yapılan beton iskele, 1 ev, depo, fırın, sundurma ve terasın bulunduğu kaçak yapı, Şahan Gökbakar kardeşi Togan Gökbakar'a ait.

Bakanlık 9 kasım 2022’de kaçak villanın yapı kayıt belgelerini iptal etti, özel çevre koruma bölgesinde bulunduğu için de 24 Kasım 2022'de savcılığa suç duyurusunda bulundu. İlgili mahkemelerden bugüne kadar bakanlık aleyhine yürütmeyi durdurma veya iptal gibi herhangi bir karar çıkmamış olmasına rağmen CHP’li Marmaris Belediyesi Gökbakar'ın kaçak villasını koruma altın alarak yıkımı uygulamadı. Gökbakar ise geçen 2 yıl içinde villasının önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel Mülktür Girilmez' tabelası astı.