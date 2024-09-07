Muhaliflik bahane kaçak villa 'Şahan'e: Yıkım kararı çıktı

"Bakın henüz hava aydınlık iken bu halde yanan bir yangın... Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o adar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık! Kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar?"