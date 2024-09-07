Muhaliflik bahane kaçak villa 'Şahan'e: Yıkım kararı çıktı

Kaçak yapılar içeriyor
Villanın, imar izni olmayan bir alanda inşa edildiği ve imar barışına aykırı olarak izinsiz ek binalar yapıldığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsünde olduğu ve yapılan tüm yapıların bu koruma kapsamına aykırı olduğu saptandı.
Bakanlık, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararı aldı ve bu kararın uygulanması için Marmaris Belediyesi'ne gerekli yazıyı gönderdi.
İzinsiz iskeleye 'özel mülktür' tabelası asmıştı
Şahan Gökbakar, geçtiğimiz yıllarda Marmaris'in Selimiye ve Turgut Mahallesi arasında, karadan ulaşımı olmayan Delikyol mevkiinde, Ankara’da yaşayan bir profesörden 10 milyon liraya dubleks bir villa satın aldı.
İddiaya göre, Gökbakar, Marmaris’e 67 kilometre uzaklıktaki bu villanın önündeki sahile izinsiz bir iskele inşa ettirdi ve “Özel mülktür, girilmez” tabelası astı. Bununla yetinmeyip, sahile deniz kumu döktürdü ve zodyak bot yardımıyla denize tonoz bıraktı.
Gökbakar’ın izinsiz faaliyetleri koydaki teknelerden görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı ve o dönem basında da büyük yankı uyandırdı.
Yangın provokasyonlarında ön plandaydı
Gökbakar, geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük yangın felaketlerinde de sosyal medyadan yaptığı provokatif paylaşımlarla büyük tepki çekmişti.
- Ancak kendi mülklerinin de bulunduğu Ege'deki yangınlarda sosyal medyada oldukça aktif olan Gökbakar, başta Diyarbakır'daki anız yangı felaketi olmak üzere diğer yangın felaketlerinde ise adeta 3 maymunu oynamıştı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine sıçrayan orman yangınında 15 kişi hayatını kaybetmişti.