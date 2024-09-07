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Muhaliflik bahane kaçak villa 'Şahan'e: Yıkım kararı çıktı

Sosyal medyadaki provokatif paylaşımları ile bilinen CHP yandaşı sözde komedyen Şahan Gökbakar'ın sık sık gündeme geldiği Marmaris'teki villasının imara aykırı bölümleri olduğu belirlenirken yıkım kararı için belediyeye yazı gönderildi. Gökbakar geçtiğimiz yıllarda da kaçak iskele yaptırıp 'özel mülktür' tabelası astığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

13:20 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:21 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Şahan Gökbakar
Şahan Gökbakar
CHP'ye yakınlığıyla bilinen
Şahan Gökbakar
, 2018 yılında Marmaris'te satın aldığı yazlıkla gündeme geliyor. Koronavirüs pandemisinden önce 10 milyon TL'ye aldığı ve 3 milyon TL masraf yaptığı iddia edilen bu villada gözlerden uzak bir yaşam süren Gökbakar, villanın bulunduğu koya dair hamleleriyle dikkat çekti.

Gökbakar Marmaris’e 67 kilometre mesafede yer alan villanın önündeki sahile iskele yaptırdı. Ancak koya gelen teknelerden rahatsız olan Gökbakar’ın,
"Özel mülktür girilmez"
tabelası astığı iskelenin kaçak olduğu ortaya çıktı.


Kaçak yapılar içeriyor


Yetkililer tarafından iskelesi yıkılan ve tabelası söktürülen
Şahan Gökbakar
'ın Marmaris'teki villasıyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda yer alan villanın, sit alanında olduğu ve kaçak yapılar içerdiği belirlendi.


Villanın, imar izni olmayan bir alanda inşa edildiği ve imar barışına aykırı olarak izinsiz ek binalar yapıldığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsünde olduğu ve yapılan tüm yapıların bu koruma kapsamına aykırı olduğu saptandı.


Bakanlık, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararı aldı ve bu kararın uygulanması için Marmaris Belediyesi'ne gerekli yazıyı gönderdi.



İzinsiz iskeleye 'özel mülktür' tabelası asmıştı


Şahan Gökbakar, geçtiğimiz yıllarda Marmaris'in Selimiye ve Turgut Mahallesi arasında, karadan ulaşımı olmayan Delikyol mevkiinde, Ankara’da yaşayan bir profesörden 10 milyon liraya dubleks bir villa satın aldı.


İddiaya göre, Gökbakar, Marmaris’e 67 kilometre uzaklıktaki bu villanın önündeki sahile izinsiz bir iskele inşa ettirdi ve “Özel mülktür, girilmez” tabelası astı. Bununla yetinmeyip, sahile deniz kumu döktürdü ve zodyak bot yardımıyla denize tonoz bıraktı.


Gökbakar’ın izinsiz faaliyetleri koydaki teknelerden görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı ve o dönem basında da büyük yankı uyandırdı.



Yangın provokasyonlarında ön plandaydı


Gökbakar, geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük yangın felaketlerinde de sosyal medyadan yaptığı provokatif paylaşımlarla büyük tepki çekmişti.


O dönem Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesinde yetersiz olduğu izlenimini yaymak amacıyla sosyal medyada “Help Turkey” (Türkiye’ye yardım edin) başlığıyla başlatılan kampanyanın önde gelen savunucularından biri olmuştu.

Marmaris'te çıkan orman yangını sırasında ekiplerin alevlerle yoğun mcadelesine destek olmak yerine eleştiri oknlarını doğrultan Gökbakar,
"Bakın henüz hava aydınlık iken bu halde yanan bir yangın... Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o adar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık! Kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar?"
diyerek afetle mücadeleyi sekteye uğratma çabasına girişti.


  • Ancak kendi mülklerinin de bulunduğu Ege'deki yangınlarda sosyal medyada oldukça aktif olan Gökbakar, başta Diyarbakır'daki anız yangı felaketi olmak üzere diğer yangın felaketlerinde ise adeta 3 maymunu oynamıştı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi başlayan ve rüzgarın etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine sıçrayan orman yangınında 15 kişi hayatını kaybetmişti.




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