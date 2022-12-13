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Reddediyoruz lanetliyoruz: İsmailağa Vakfı'ndan açıklama

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası ile ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Avukat Esat Gökdemir’in vakıf adına okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı: İddiaların ispatlanması durumunda, tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve tel'in ediyoruz. Gökdemir, "Bahusus İsmailağa’ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin, bu camianın en temel esasları arasında yer alan, ‘Resmî nikâh olmadan dinî nikâh yapılmaz’ düsturuna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirilemez" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Reddediyoruz lanetliyoruz: İsmailağa Vakfından açıklama
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, küçük yaştaki kız çocuğunun evlendirilip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası ile ilgili ikinci bir açıklama yaptı.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, küçük yaştaki bir kız çocuğunun evlendirilip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları ile ilgili ikinci bir açıklama yaptı. Vakıf adına Avukat Esat Gökdemir tarafından okunan açıklamada, küçük yaşta bir kız çocuğunun evlendirilmesinin dinî ve vicdani olmadığını belirterek “İspatlanması durumunda tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor, tel’in ediyoruz” denildi.

KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK DOĞRU DEĞİL

Açıklamada şunlar kaydedildi: “İsmailağa camiamız adına, birtakım iddialarla ilgili açıklama yapma zarureti hâsıl olmuştur. Her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki altı yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dinî açıdan doğru olmadığı gibi vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur.

KİŞİLERİN YANLIŞI CEMİYETİ BAĞLAMAZ

Konuyla ilgili şu birkaç hususu dikkatlerinize arz etmek isteriz; Malûm olduğu üzere bir cemiyete bağlılık iddiasında olan kimse veya kimselerin yanlışı ile o cemiyetin tamamını suçlamak mümkün değildir. Aksi takdirde, yeryüzünde hiçbir temiz yapı olmadığı sonucuna varmak zorunda kalırız. Bu itibarla, birtakım münferit iddiaları camiamızla irtibatlandırmaya çalışanların art niyetli ve maksatlı oldukları açıktır.

RESMİ NİKAH OLMADAN DİNİ NİKAH YAPILAMAZ

Bahusus İsmailağa’ya mensubiyet iddiasında olan bir kimsenin, bu camianın en temel esasları arasında yer alan, ‘Resmî nikâh olmadan dinî nikâh yapılmaz’ düsturuna muhalefeti ise bizlerle asla ilişkilendirilemez. Bu usulümüzü de hocasından talebesine, gencinden yaşlısına camiamızı tanıyan herkes bilmektedir. Yıllardır hizmet etmekte olan camiamızın daha önce hiçbir şekilde böyle bir iddiaya konu olmaması da bunun ispatıdır. Buna rağmen, cemaatimizin böyle bir iddiayla ilişkilendirilmeye çalışılması art niyetli ve maksatlıdır.

GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

  • Bununla birlikte, iddiaların ispatlanması durumunda, tüyleri ürperten bu zulmü işleyen kim olursa olsun, her bir Müslüman ve vicdan sahibi gibi reddediyor ve telin ediyoruz. Bu tür ahlâksızlıkların meşrebi, cemaati, ideolojisi olmadığı gibi, bunların görmezden gelinmesi de asla kabul edilemez. Milletimiz tarafından bilinen İsmailağa camiamızın bu çizgisine rağmen, bazı art niyetli çevreler bu ‘iddiayı’ özelde camiamıza, genelde İslâm’a ve Müslümanlara mâl etmeye çalışmaktadırlar.

HUKUK KARŞISINDA HESAP SORULACAK

Bu vahim iddiaları hakaret ve iftiraları için fırsat görerek halkımızı tahrik etmeye çalışan bu maksatlı yapılar, yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vereceklerdir. Başta çocuk istismarı olmak üzere fıtrat, ahlâk ve vicdan dışı her türlü düşünce ve eğilimlerle en kararlı şekilde mücadeleden yana olduğumuzu kesin olarak ifade etmek isteriz. Rabbimizden (Celle Celâluhû) niyazımız, bizleri yasaklamış olduğu her türlü fenalık ve azgınlıklardan muhafaza buyurmasıdır.”

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