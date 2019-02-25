Rehine binbaşı FETÖ'cü çıktı

FETÖ'nün TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmada kullandığı başkasının üzerine kayıtlı 'operasyonel hat'lardan imamlarıyla irtibat sağlayan askerlerin tespitine yönelik soruşturmalar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayla, 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından rehin alınan binbaşı Ömer Ç.'nin de operasyonel hat kullandığı bilgisi ortaya çıkarıldı.

TAKİPSİZLİK VERİLMİŞTİ

Ortaya çıkan delil üzerine Ömer Ç. hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan dava açıldı. Savcı Ali Alper Saylan tarafından düzenlenen iddianameye göre, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin en hareketli noktalarından birisi olan Jandarma Genel Komutanlığı'nda olduğu anlaşılan şüpheli Ömer Ç., 16 Temmuz günü gözaltına alındı. 20 Temmuz'da tutuklanan Ömer Ç., 10 Ağustos 2016 tarihinde serbest kaldı. Ayrıca o dönem alınan mağdur ifadelerinde, rehin alındığı belirtilen Ömer Ç. hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

HATTAN ÇIKINCA YENİDEN ALINDI

Ömer Ç., serbest kalmasının ardından emekli oldu. Ancak MİT ve Ankara Emniyet TEM Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda şüpheli Ç.'nin, mahrem imamlarıyla irtibat sağlamak için operasyonel hat kullandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada, Ömer Ç.'nin başkasının üzerine kayıtlı operasyonel hattan, 2011-2014 yılları arasında "Ankara Karargah Harekat Müdürü", 2011-2016 yılları arasında Türkiye BİM (Bilgi İşlem Mesulü) Temsilcisi olan mahrem imam Mehmet Çakmaktepe ile irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.

ŞİMDİ İTİRAFÇI OLDU

Ç.'nin, Çakmaktepe'nin kullandığı 3 farklı operasyonel hat ile toplam 21 kez HTS irtibatı belirlendi. MEB'de öğretmen olan çalışırken 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK ile ihraç edilen Çakmaktepe'nin firari konumda olduğu öğrenildi. Öte yandan, şüpheli Ç.'nin, mahrem imam Fatih Vural ile de operasyonel hattan görüştüğü de kaydedildi. Tespitler üzerine şüpheli Ömer Ç., 3 Ekim 2018 tarihinde ikinci kez gözaltına alındı. "Bu örgütle temasım olduğu için pişmanım" diyen şüpheli Ömer Ç., itirafçı oldu.

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