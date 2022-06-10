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ANKARA

Rekabet Kurulundan Trendyol soruşturması kapsamında ara karar

Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ara karar aldı. Karara göre, şirket taahhüt süreci kapsamında, kurum kayıtlarına giren taahhüt metnini revize ederek; son, nihai ve kabul edilebilir halini Rekabet Kurulu'na sunacak. Şirket kabul edilebilir bir metin sunmazsa 'geçici tedbir alınmasına ilişkin teklif' görüşülecek.

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Haber Merkezi AA
Rekabet Kurulundan Trendyol soruşturması kapsamında ara karar
Arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ) hakkında 23 Eylül 2021'de açılan soruşturma kapsamında Kurul, 19 Ocak tarihli kararla şirket ile başlatılan taahhüt süreci kapsamında, Kurum kayıtlarına giren ve şirket tarafından sunulan taahhüt metninin revize edilerek, son, nihai ve kabul edilebilir halinin 15 Haziran Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurum kayıtlarına girecek şekilde sunulmasına karar verdi.

Taahhüt görüşmelerine son verilecek

Öte yandan, kabul edilebilir bir metnin sunulmaması halinde taahhüt görüşmelerine son verileceğine, bu durumda da ilgili raporda sunulan "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca geçici tedbir alınmasına" ilişkin teklifin görüşülmesine başlanmasına karar verildi.

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