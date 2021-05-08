Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık çalışanlarına 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak

Sağlık Bakanlığı personeli, 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, 4 ay boyunca ek ödeme alacak.
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer alan ifadeler şöyle:
MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.