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Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'de yüksek lisans ve doktora yapan Gazzeli öğrencilere destek

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre; Ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrenim ücretinin devlet tarafından karşılanacak.

11:47 - 12/12/2023 Salı
AA
Gazzeli öğrencilerin lisansüstü eğitim masrafları karşılanacak.
Gazzeli öğrencilerin lisansüstü eğitim masrafları karşılanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı'na geçici madde eklendi.


Buna göre, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.


Öte yandan, 17 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programına devam eden ön lisans ve lisans öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücretinin devlet tarafından karşılanacağı bildirilmişti.


Bugün yayımlanan karar ile söz konusu uygulamaya yüksek lisans ve doktora öğrencileri de dahil edildi.



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ABD Başkanı Joe Biden, Yahudilerin Hanuka Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen resepsiyonda, İsrail'e askeri desteğin süreceğini söyledi. Konuşmasında, Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'in yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Biden, farkında olmadan çok büyük bir çekincesini de dile getirerek "Ama çok dikkatli olmalıyız. Tüm dünyanın düşüncesi bir gecede değişebilir. Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi. ABD Başkanı Biden'ın sözleri, Gazze’deki soykırım karşısında İsrail ve Amerika’ya karşı tüm dünyada özellikle de Avrupa’da yükselen öfkenin bir yaptırıma, kalıcı bir karşıtlığa dönüşeceğinin korkusu olarak yorumlandı. Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde Amerika’da özellikle düşük gelirli kesimler İsrail’e yapılan askeri ve ekonomik yardımlara tepkililer.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#doktora
#Gazzeli öğrenciler
#öğrenim ücreti
#Resmi Gazete
#Yüksek Lisans
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