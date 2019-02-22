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HATAY

Son dakika: Hatay Reyhanlı saldırısının faili Ayhan Hamurcu tutuklandı

Reyhanlı saldırısının faili Aykan Hamurcu tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu yakalandı. Hamurcu, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. MİT, söz konusu saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirmişti. Tüm aşamalarının MİT unsurlarınca gerçekleştirildiği operasyonla ele geçirilen Nazik, ön sorgusunda Reyhanlı saldırısını planladığını itiraf etmişti.

Haber Merkezi AA
Reyhanlı saldırısında yakınları ölen kadının feryadı objektife böyle yansımıştı.
Reyhanlı saldırısında yakınları ölen kadının feryadı objektife böyle yansımıştı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından "Hakan" kod adlı Aykan Hamurcu'nun Samandağ ilçesine gittiğini belirledi.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısından itiraf görüntüleri
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Reyhanlı saldırısının planlayıcısından itiraf görüntüleri
MİT, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirdi.
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Bu bilgi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobil ile giden Hamurcu'yu gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Saldırının planlayıcısı da yakalanmıştı

  • Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik’in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirilmişti.
  • Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı'nın organizatörü Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirilerek sorguya alındı.

Planlama ve organizasyon itirafı

Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğiniitiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.

"Türkiye devleti çok büyüktür, hesabını sizden soracak"

Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti.

  • Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli operasyon

MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.

Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi.

Türkiye, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında "terörle kaynağında mücadele" amacıyla sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye’ye getirildi.

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