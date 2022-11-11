Rezilliğe destek gecikmedi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kolivar'ın ailesine geçmiş olsun telefonu

Kılıçdaroğlu neden para arıyor?



Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 42'nci bölümünde Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretine değindi. Kaynak, 'Türkiye hiç paraya ihtiyacım var diye sokağa çıkmadı. Niye buluyorsun bu parayı? Yüzde kaç faizle?' diyerek tepki gösterirken Gazeteci Ersin Çelik, 'Türkiye tam yeni bir merkez olma aşamasındayken sen bu ülkeyi götürüp tefecilere teslim edeceksin.' sözleriyle eleştirdi.



