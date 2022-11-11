Gündem Rezilliğe destek gecikmedi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Kolivarın ailesine geçmiş olsun telefonu
POLİTİKA

Rezilliğe destek gecikmedi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kolivar'ın ailesine geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ailesini arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Rezilliğe destek gecikmedi: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan Kolivarın ailesine geçmiş olsun telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu Türk halkına hakaret eden Cihan Kolivar'a sahip çıktı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, selamlarını ilettiği ifade edildi.

CİHAN KOLİVAR NE DEMİŞTİ?

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında ekmek ile ilgili skandal ifadeler kullanmıştı.

Kolivar ekmeğin aptal toplumların temel maddesi olduğunu söylerken "Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor." demişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kolivar hakkında "Türk milletini alenen aşağılamak" suçundan Resen soruşturma başlatılmış ve şüpheli sıfatıyla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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