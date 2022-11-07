Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'ndan Türk halkına hakaret

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV'de katıldığı bir programda tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kolivar, ekmeğin aptal toplumların temel gıda maddesi olduğunu iddia etti.

Kolivar, ruhsatsız işletmeler ve artan maliyetler nedeniyle İstanbul’da ekmeğin zamlanarak 7,5 lira olacağını söyledi.

"Toplum ekmek yediği için başında 20 senedir böyle yöneticiler bulunuyor"

Cihan Kolivar tepki çeken konuşmasında "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" dedi.

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