Gündem Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanından Türk halkına hakaret
YEREL GÜNDEM

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'ndan Türk halkına hakaret

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kolivar, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanından Türk halkına hakaret
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV'de katıldığı bir programda tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kolivar, ekmeğin aptal toplumların temel gıda maddesi olduğunu iddia etti.

  • Kolivar, ruhsatsız işletmeler ve artan maliyetler nedeniyle İstanbul’da ekmeğin zamlanarak 7,5 lira olacağını söyledi.

"Toplum ekmek yediği için başında 20 senedir böyle yöneticiler bulunuyor"

Cihan Kolivar tepki çeken konuşmasında "Siz temel gıda maddesi sayıyorsunuz ben saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bilimsel bir şey konuşuyorum, ezber değil. Kişi başı tüketim 210 kilo; İsveç, Norveç, Japonya’da 50 kilo. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" dedi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'ndan Türk halkına hakaret
OYNAT 02:14
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'ndan Türk halkına hakaret
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar katıldığı bir televizyon programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Kolivar, 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor' dedi.

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