Riva Deresi ölüyor: İBB yönetimi onlarca şikayete rağmen harekete geçmiyor

İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalite Ölçüm istasyonlarından derlenen verilere göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüzde 9 arttı. Peki İstanbul'un en kirli ilçeleri nereler? İstanbul'un en kirli yerleri tek tek açıklandı. Ayrıntılar haberimizde...