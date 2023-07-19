Riva Deresi ölüyor: İBB yönetimi onlarca şikayete rağmen harekete geçmiyor

Riva Deresi kirlilikten kahverengiye büründü.
İstanbulluların nefes almak için tercih ettiği noktalardan Riva Deresi'nde kötü kokudan durulmuyor. Çevredeki mahallelerin kanalizasyonlarının arıtılmadan döküldüğü dere, mavi olması gerekirken kahverengi akıyor.
Kirlilik sivrisinekleri de artırdı
Pislik içerisinde olan derede herhangi bir yaşam belirtisi görülmezken, kirlilik sivrisinekleri de artırdı.
Vatandaş İBB'nin harekete geçmesini bekliyor
İBB'nin Paşaköy Arıtma Tesisi'nin yakınındaki bölgede yaşayan vatandaşlar, suyun tam arıtılmadan dereye bırakıldığını belirtiyor.
Çevredeki yeşil alanların giderek yok olduğunu söyleyen vatandaşlar yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.
Vatandaşın sağlığı için derelerin periyodik olarak temizlenip ilaçlanması gerekiyor. İBB ise onlarca şikayete rağmen bu yönde bir adım atmıyor.