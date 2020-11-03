Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak çıkarıldı

İzmir'de yaşanan depremin ardından 91. saatte bir mucize gerçekleşti. Enkaz altına serum ve termal battaniye gönderildi. Enkaz altından 4 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak çıkarıldı.
Enkaz altından 4 yaşındaki Ayda canlı olarak çıkarıldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı." açıklaması yaptı.
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91 saat sonra gelen mucize: 4 yaşındaki Ayla bebek enkaz altından sağ şekilde çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Rıza Bey apartmanında 91 saat sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayla bebek uzun uğraşlar sonucu enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
"İSMİM AYLA BEN İYİYİM"
Kurtarma ekipleri Ayla'nın nasıl kurtarıldığını şöyle anlattı:
"İş makineleri, jeneratör sesleri arasında çığlık duyunca durduk. Seslenince ismim Ayla ben iyiyim dedi. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesini gördüm o aradaydı, elini salladı."
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Ayla bebeği çıkaran arama kurtarma görevlisi anlattı: Bize 'iyiyim' deyip elini salladı
İzmir'deki depremin ardından 91. saatte Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkarılan Ayla Gezgin bebeği kurtaran arama kurtarma görevlisi Nusret Aksoy o anları anlattı: Çığlık attı. O bölgeye gidip seslendik. Bize 'İyiyim' deyip el salladı. Hemen kazıp çıkardık. Durumu iyiydi.'
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İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin sağ çıkarıldı.
Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı.
Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı.
Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi.
Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayla Gezgin sağ çıkarıldı
İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı.
GÜNDEM
Hayata böyle tutundu
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Mucize çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu
İzmir'de yaşanan deprem felaketinden sonra gelen acı haberler hepimizi üzerken saatler sonra enkaz altından kurtarılan küçük çocuklar hepimize moral aşıladı. Arama çalışmaları devam ederken tüm Türkiye'nin duaları da onlarla.
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Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Emrah apartmanının enkazında 58 saat sonra mucize kurtuluş gerçekleşti. Ekiplerin duyduğu ses neticesinde çalışmalara başlaması sonucu 14 yaşındaki İdil Şirin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş böyle kaydedildi.
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Emrah apartmanında enkaz altından bir genç kızın sesi geldiği söylenerek sessizlik çağrısı yapıldı: 56 saat sonra mucize bekleyiş sürüyor
İzmir'de meydana gelen depremde çöken Emrah apartmanının enkaz çalışmalarında, enkaz altından ses duyulduğu gerekçesiyle sessizlik çağrısı yapıldı. İş makineleri durduruldu, umutlu bekleyiş sürüyor.
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Mucizenin görüntüleri: Rıza Bey Apartmanı'nda 33 saatlik yaşam mücadelesinin ardından kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalan bir kişi, ekiplerin yoğun süren mücadelesi ile 33 saat sonra kurtarıldı. Kurtarılan kişinin isminin Ahmet Fatih Ağar olduğu öğrenildi.