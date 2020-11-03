Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak çıkarıldı Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte umutlar yeşerdi: 4 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak çıkarıldı İzmir'de yaşanan depremin ardından 91. saatte bir mucize gerçekleşti. Enkaz altına serum ve termal battaniye gönderildi. Enkaz altından 4 yaşındaki Ayla Gezgin canlı olarak çıkarıldı. Kurtarma ekipleri Ayla'nın nasıl kurtarıldığını şöyle anlattı: "İş makineleri, jeneratör sesleri arasında çığlık duyunca durduk. Seslenince ismim Ayla ben iyiyim dedi. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesini gördüm o aradaydı, elini salladı."

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 09:45 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 10:45 Yeni Şafak