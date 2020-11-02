Rıza Bey apartmanından acı haber: AK Partili eski gençlik kolları başkanın cansız bedeni çıkartıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde Rıza Bey apartmanının enkazında bir erkek cesedine ulaşılmıştı. Yapılan kontrolde, ölen kişinin AK Parti Bayraklı İlçe Gençlik Kolları’nın önceki dönem başkanı Ekrem Özgür Duman olduğu tespit edildi.
Ahmet Büyükgümüş başsağlığı mesajı yayımladı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de, Ekrem Özgür Duman’ın ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Büyükgümüş, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Önceki Dönem Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Kardeşimiz Ekrem Özgür Duman İzmir depreminde vefat etmiştir. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
Önceki Dönem Bayraklı İlçe Gençlik Kolları Başkanımız, Kardeşimiz Ekrem Özgür Duman İzmir depreminde vefat etmiştir.
Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/Vq7nhv4aqP
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn