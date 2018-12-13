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RİZE

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi öldüren polisin ifadesi

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden hain: Pişman olsam ne değişecek

Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı yaralayan, 'kasten adam öldürmek' ve 'birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun (38) savcılık ve mahkeme ifadeleri ortaya çıktı. Sarıcaoğlu’nun "Müdürümün bana bir hakareti, kötü sözü olmadı. Görüşmeden sonra makamdan çıktım. Silahımı ve telefonumu aldım. Ondan sonra yaşadıklarım bir hayal gibiydi. Dışarı çıktıktan sonrasını ve neden yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

AA
Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden zanlı, mahkemeye sedyeyle getirildi.
Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden zanlı, mahkemeye sedyeyle getirildi.

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Eminettin Mahallesi’ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.

Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesini kazanan Sarıcaoğlu, tayin istemiyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi’nin makam odasına girdi.

Görüşme sonrası dehşet saçtı

Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı’ndan Rize kent merkezine tayin olma isteği planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi.

  • Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile bu sırada makam odasında bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı. Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans da Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.

Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da ameliyat edildi. Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Ercan Polat’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, Yiğit Can Köksal’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Sedyede adliyeye sevk edildi

Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi’nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için dün Rize Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi.

Hastanede bazı kişiler de yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’na sözlü olarak tepki gösterdi. Rize Adliyesi’ne sevk edilen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ’kasten adam öldürmek’ ve ’birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs’ suçlarından çıkarıldığı Rize Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamıyorum

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği’nde 6 saat süreyle ifade veren İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, meslektaşlarına ilk verdiği ifadeleri tekrarladı. Sarıcaoğlu’nun "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da yakın korumalığını yapmıştı.n

  • Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin il merkezine tayin isteğine olumsuz yanıt verdiğini kaydeden Sarıcaoğlu, "Silahımı ve cep telefonumu özel kaleme bırakarak, makama alındım. Görüşmede müdürümüz ve personel şube müdürümüz vardı. Ben il merkezine gelmek istediğimi belirttim. Müdürümüz şu an bunun mümkün olamayacağını anlattı. Görüşmemiz kısa sürdü. Müdürümün bana bir hakareti veya kötü sözü olmadı. Herhangi bir küfür ya da aşağılayıcı tavrı da olmadı. Görüşmeden sonra makamdan çıktım. Silahımı ve telefonumu aldım. Ondan sonra yaşadıklarım bir hayal gibiydi. Dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamıyorum. Neden yaptığımı da hatırlamıyorum. Her şey bir hayal gibi" dedi.

Pişman olsam ne değişecek?

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun pişman olup olmadığı yönünde kendisine yöneltilen soruya ise "Pişman olsam ne değişecek? Bu yaşananları nasıl değiştireceğim ki? Ben olaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum" diye yanıt verdiği öğrenildi.

FETÖ ile ilgim yok

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun FETÖ/PDY ile bağlantısı olabileceği şüphesi üzerine savcılık bu yönde de sorgulama yaptı. Örgütle ilgisinin bulunmadığını savunan Sarıcaoğlu’nun soruları "İlgim yok" diyerek yanıtladığı belirtildi.

Saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun ifadelerinde şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin olayda haksız tahrik sayılabilecek beyanı ile hakaretinin olmadığına sık sık vurgu yaptığı öğrenildi.

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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu
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Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu

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