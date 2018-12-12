Şehit Emniyet Müdürü'nün iyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

Türkiye, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdiğ'in şehit düşmesinin yasını tutarken, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şehit Emniyet Müdürü'nün bugüne kadar görev yaptığı her yerde hem astları hem üstleri tarafından oldukça sevilen bir isim olduğu öğrenilirken, Emniyet Müdürlüğü görevi süresinde altında çalışan personelin tüm sorunlarıyla bizzat ilgilendiği kaydedildi.

İstese yardımcılarından birine devredebilirdi

Emniyet teşkilatında 'haftalık görüşmeler' kapsamında sorunu ya da isteği olan personel en üst düzey yetkiliyle doğrudan görüşmesi rutin bir uygulama. Ancak özellikle son yıllarda Türkiye'de çok sayıda emniyet müdürünün bu rutin görüşmeleri yardımcılarına devrettiği biliniyor.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin ise böyle bir yola başvurmadığı ve personellerinin tamamıyla bizzat yüz yüze görüşüp, sorunlarını, sıkıntılarını ya da isteklerini bizzat dinlediği öğrenildi.

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sol 2), Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya (sağ 3) ve şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Soylu, Altuğ Verdi'nin tabutunu taşıdı.

Güvenlik zafiyeti var mı?

Emniyet müdürünün makamında şehit edilmesi 'olayda güvenlik zafiyeti var mı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Yenisafak.com'a açıklamada bulunan güvenlik kaynakları, söz konusu olayda ihmal ya da zafiyet bulunup, bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, personeliyle her zaman iç içe olmuş. Bu yakın korumaları da uzak koruma polisleri de biliyor. Bu nedenle kendisiyle görüşen bir polisi çok yakın markaja almak istememiş olabilirler.

Ayrıca burası İstanbul ya da Ankara değil. Rize'de ziyarete gelen polis de onu X-Ray'den geçirip silahını teslim alan polis de birbirini tanıma olasılığı oldukça yüksek. Çünkü Rize küçük bir yer. Bu nedenle gelen polisin sanki şüpheliymiş gibi takip edilmesini beklemek doğru olmazdı."

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Şehit Emniyet Müdürü Verdi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da yakın korumalığını yapmıştı.

"Makam odası dar olduğu için saldırıdan kaçamadı"

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Binali Yıldırım başta olmak üzere çeşitli dönemlerde 'yakın korumalık' yapan ve bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir isim olduğunun altını çizen kaynaklar, şu bilgileri paylaştı:

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.

"Şehit Emniyet Müdürü bu tür saldırılarda nasıl korunulması gerektiğini çok iyi bilecek bir isim. Ancak Rize'deki makam odası çok küçük. Söz konusu saldırı çok dar bir alanda gerçekleşiyor. Dar alanda kaçmak imkansız gibi bir şey. Bu nedenle saldırgan hem Emniyet Müdürü'nü şehit edip hem de odada diğer bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı rahatlıkla vurabildi."

GÜNDEM Şehit Emniyet Müdürüne veda