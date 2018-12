Şehit Emniyet Müdürü'nün iyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

Çeber, şehidin kızı Almira Verdi'nin dün akşam Bakan Soylu'ya, babasının Benim her an şehit olma ihtimalim var. Siz bir şehit ailesi ve evladı olarak her zaman dik durun. tavsiyesinde bulunduğunu, kendisinin de onun tavsiyesine uyarak, bir şehit evladı olarak dik duracağını söylediğini kaydederek, şehidin kardeşi Volkan Verdi'nin ise sosyal medya hesabından Abimin tayini cennete çıktı. Biz şimdi onun ismine yakışır şekilde ismini yaşatmaya devam edeceğiz. şeklinde paylaşımda bulunduğunu söyledi.