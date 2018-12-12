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İSTANBUL

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesinde koruma zafiyeti var mı?

Şehit Emniyet Müdürü'nün iyi niyeti kurşunlara hedef yaptı

Makamında gerçekleştirilen saldırıda trafik polisi tarafından vurularak şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin personeli tarafından 'baba' olarak kabul edildiği ve onlarla doğrudan iletişim kurduğu öğrenildi. Çok sayıda emniyet müdürünün 'personelle görüş gününü' yardımcılarına devretmesine rağmen Altuğ'un tüm personelle bizzat görüşmek istediği ve emrindeki polislerle doğrudan konuşmak konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım'ın yakın korumalığını da yapan Altuğ'un bu saldırıdan neden sakınamadığı da ortaya çıktı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.

Türkiye, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdiğ'in şehit düşmesinin yasını tutarken, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şehit Emniyet Müdürü'nün bugüne kadar görev yaptığı her yerde hem astları hem üstleri tarafından oldukça sevilen bir isim olduğu öğrenilirken, Emniyet Müdürlüğü görevi süresinde altında çalışan personelin tüm sorunlarıyla bizzat ilgilendiği kaydedildi.

İstese yardımcılarından birine devredebilirdi

Emniyet teşkilatında 'haftalık görüşmeler' kapsamında sorunu ya da isteği olan personel en üst düzey yetkiliyle doğrudan görüşmesi rutin bir uygulama. Ancak özellikle son yıllarda Türkiye'de çok sayıda emniyet müdürünün bu rutin görüşmeleri yardımcılarına devrettiği biliniyor.

Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin ise böyle bir yola başvurmadığı ve personellerinin tamamıyla bizzat yüz yüze görüşüp, sorunlarını, sıkıntılarını ya da isteklerini bizzat dinlediği öğrenildi.

  • Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sol 2), Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya (sağ 3) ve şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Soylu, Altuğ Verdi'nin tabutunu taşıdı.

Güvenlik zafiyeti var mı?

Emniyet müdürünün makamında şehit edilmesi 'olayda güvenlik zafiyeti var mı?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Yenisafak.com'a açıklamada bulunan güvenlik kaynakları, söz konusu olayda ihmal ya da zafiyet bulunup, bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, personeliyle her zaman iç içe olmuş. Bu yakın korumaları da uzak koruma polisleri de biliyor. Bu nedenle kendisiyle görüşen bir polisi çok yakın markaja almak istememiş olabilirler.

Ayrıca burası İstanbul ya da Ankara değil. Rize'de ziyarete gelen polis de onu X-Ray'den geçirip silahını teslim alan polis de birbirini tanıma olasılığı oldukça yüksek. Çünkü Rize küçük bir yer. Bu nedenle gelen polisin sanki şüpheliymiş gibi takip edilmesini beklemek doğru olmazdı."

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Şehit Emniyet Müdürü Verdi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın da yakın korumalığını yapmıştı.

"Makam odası dar olduğu için saldırıdan kaçamadı"

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Binali Yıldırım başta olmak üzere çeşitli dönemlerde 'yakın korumalık' yapan ve bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir isim olduğunun altını çizen kaynaklar, şu bilgileri paylaştı:

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi.

"Şehit Emniyet Müdürü bu tür saldırılarda nasıl korunulması gerektiğini çok iyi bilecek bir isim. Ancak Rize'deki makam odası çok küçük. Söz konusu saldırı çok dar bir alanda gerçekleşiyor. Dar alanda kaçmak imkansız gibi bir şey. Bu nedenle saldırgan hem Emniyet Müdürü'nü şehit edip hem de odada diğer bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı rahatlıkla vurabildi."

Şehit Emniyet Müdürüne veda
GÜNDEM
Şehit Emniyet Müdürüne veda

Rize Emniyet Müdürü Verdi şehit olacağını biliyordu
FOTOĞRAF 19
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Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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Rize Valiliği önündeki törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
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Rize Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Rize'nin Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini belirterek, Her zaman güler yüzlüydü. Son olarak pazar günü Ovit'te sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendileriyle ve muhterem ailesiyle bir araya geldik. O her zaman birlik için çalıştı fakat hiç beklenmedik bir anda şehitlik mertebesine ulaştı. Hepimizin başı sağ olsun. dedi.
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Çeber, şehidin kızı Almira Verdi'nin dün akşam Bakan Soylu'ya, babasının Benim her an şehit olma ihtimalim var. Siz bir şehit ailesi ve evladı olarak her zaman dik durun. tavsiyesinde bulunduğunu, kendisinin de onun tavsiyesine uyarak, bir şehit evladı olarak dik duracağını söylediğini kaydederek, şehidin kardeşi Volkan Verdi'nin ise sosyal medya hesabından Abimin tayini cennete çıktı. Biz şimdi onun ismine yakışır şekilde ismini yaşatmaya devam edeceğiz. şeklinde paylaşımda bulunduğunu söyledi.
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Milletvekili Muhammed Avcı ise Şehit Altuğ Verdi'nin, eski İstanbul milletvekili Metin Külünk ile çok iyi bir dostluğu olduğunu ifade ederek, İlk Rize'ye atandığında bizi arayarak 'Rize'ye çok büyük bir insan geliyor, dost geliyor, onunla muhakkak tanışın' demişti. Biz kendisiyle kısa bir sürede tanıştık. O sadece iyi bir devlet adamı değildi, aynı zamanda iyi bir baba, iyi bir evlat, iyi bir eşti. diye konuştu.
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Rize olarak bu menfur saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Avcı, Bu elim olay yaşanmasaydı biz onun devletin önemli kademelerinde üstün hizmetler etmeye devam edeceğine yürekten inanıyorduk. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. ifadesini kullandı.
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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya da inançlarına göre şehitlerin cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibi olduğunu, bu nedenle her Müslüman Türk evladının, hayatı boyunca hep şehit olmayı arzu ettiğini, o makama özlem duyduğunu ve bunun için de mücadele ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şehit kardeşim, genç ve yiğit meslektaşım Altuğ Verdi'nin de ailesine, eşine, yakın çevresine ve özellikle de sevgili kızına şehit olabileceğini, olmak istediğini ve onların buna hazırlıklı olmalarını, metanetli olmalarını tembih ettiğini ve öğütlediğini öğrendik ama o şehit olmak için ya bir hain terör kurşunu ya bir kalleş pusuyu ya devletin içine sızmış 15 Temmuz'daki gibi hainlerin kahpe kurşununu ya da bir vatan savunmasında çatışmanın ortasında alacağı bir dost kurşunu hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında düzenli olarak sorunlarını dinlediği, dertleriyle hem dert olduğu her zaman şefkatli kanatları altında korumaya çalıştığı, haklarını, hukuklarını özenle gözettiği ve evladı gibi gördüğü personelinden birisinin kahpe kurşunu ile şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştır. Altuğ kardeşim, 25 yıllık meslek hayatı boyunca bu vatanın huzur ve güvenliği için gece gündüz elinden düşürmediği, bayraklaştırarak al tuğlara sardığı en kıymetli varlığı olan canını, soyadına uygun şekilde hiç tereddüt etmeden verdi.
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Uzunkaya, şehit emniyet müdürünün 'Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi gerekirse uğruna kurşun da yeriz' diyebilenlerden olduğuna dikkati çekerek, O geride çok güzel hatıralar, halkın gönlünde yer eden unutulmayacak güzel hizmetler, güzel dostluklar ve bilhassa çok hoş sedalar bırakarak aramızdan ayrıldı ve önden gidenlerin safına, şehitlerin kervanına katıldı. Bu güzel insanı yetiştiren, büyüten ve bunca güzel meziyetlerle donatarak milletinin hizmetine sunan saygıdeğer ailesine de bu vesileyle huzurlarınızda şahsım ve emniyet teşkilatı adına şükranlarımızı sunuyorum. dedi.
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Şehit Verdi'ye seslenen Uzunkaya, sözlerini şöyle tamamladı: Bizler sana eğer varsa tüm haklarımızı helal ediyor ve senden de bize olan haklarını helal etmeni istiyoruz. Biliyoruz ki hakkını helal etmek için bizden de aynen senin gibi fedakarlık yapmamızı, vatan için gerekirse canımızı vermemizi istiyorsun, isteyeceksin. Sana söz veriyoruz. Bu şehitler diyarı olan ve her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu güzel vatanımızda seni ve senin gibi şehadete koşanları, Ömer Halis Demirleri, Fethi Sekinleri örnek alan ve gerektiğinde bu aziz millet için, bu cennet vatan için, bayrak için, ezan için canlarını seve seve vermeyi vazife bilen yüz binlerce meslektaşın var, milyonlarca vatan evladı var. Sen müsterih ol, rahat uyu şehit kardeşim. Geride bıraktığı ailen ailemiz, evladın evladımız, eşin kardeşimiz, tüm kıymetlilerin ve emanetlerin bizim baş tacımızdır. Makamın cennet, komşun Hazreti Muhammet, ruhun şad olsun.
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Konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın, Altuğ Verdi için yaptığı duanın ardından şehidin naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. İçişleri Bakanı Soylu ile şehidin babası Ertuğrul Verdi, cenazeyi ön safta taşıdı.
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Şehit Verdi'nin cenazesi daha sonra, memleketi Mersin'e uğurlanmak üzere Trabzon Havalimanı'na gönderildi.
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Rize Emniyet Müdürü Verdi şehit olacağını biliyordu
Rize Emniyet Müdürü Verdi şehit olacağını biliyordu
Rize'de, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için tören düzenlendi.
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