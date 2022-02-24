Rize'de koronavirüsten dokuz ferdini kaybeden aileye genetik tarama
Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, aile için genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertlerinden alınacak numuneler incelenerek koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılacak.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, “Ailenin ölen ve geride kalan tüm bireylerinin sistematik ve kapsamlı bir analizden geçmesi şart. Bu sadece genlerle açıklanabilecek bir durum değil.” dedi.
İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti.
9'uncu ölüm
Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.
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6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısına cevap verildi. Geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ailenin 25 üyesi aşılandı. Aşıların ardından yaklaşık 10 aydır Genç ailesinden kimse koronavirüse yakalanmadı. Ancak Genç ailesinin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi altında tutulduğu Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya’da 20 Şubat’ta hayatını kaybetti.
Genetik analizler yapılıyor
Koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesi genlerinin araştırılması çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, aile fertleri için genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerince, genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertleri ile görüşüldü. Görüşmelerde aileden riskli bireylerin tespiti yapıldı. Aile üyelerinden alınacak numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılacak.