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RİZE TÜRKİYE

Rize’de aynı soyadlarda kümelenen vakalar artıyor

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, "Testlerde artan vakalar aynı soy isimlerde kümeleniyor, aile içi bulaşlar çok fazla" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rize’de aynı soyadlarda kümelenen vakalar artıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre, her 100 bin kişide 453,31 olan vaka sayısının 516,03’e yükseldiği Rize’de aile içi bulaşın artışa geçtiği, vakaların aynı soyadlı kişilerde kümelendiği, doğum günü, nikah, cenaze, taziye kalabalıkları ile kayıkhane, köy, yayla evi sohbetlerinin de artışta önemli etken olduğu belirlendi.

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RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, gidişatın iyi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

  • "Vakaların bu kadar hızlı artmasının en önemli sebebi hareketliliğimiz. İlimizin şehirlerarası, ülkelerarası hareketliliğinin bunda çok büyük etkisi var. Yaptığımız testlerde görüyoruz ki vakalar hala aynı soy isimlerde kümeleniyor, dolayısıyla aile içi bulaşlar çok fazla. Mutasyon oranlarımız artışta. En fazla görülen İngiltere mutasyonu ve alt türleriyken son haftadan itibaren ülkemizde Brezilya, Güney Afrika mutasyonları artışta. Bunlar hızla bulaştırmakla kalmıyor, ağır geçirilmesine hatta ölümcül seyretmesine neden oluyor. Yeni ortaya çıkan Hindistan, Tanzanya varyantları da daha ağır tablolara neden olacak güçte. Bu yüzden vakaların artışı maalesef kaçınılmaz oluyor."

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"Aile içi gezmeler yapmayın"

Virüsün kapalı ortamları sevdiğini belirten Doç. Dr. Çiçek, ”Ramazanla birlikte insanlar bir arada iftar yapmak istiyor ama şu anda pandemi süreci devam ediyor. Bu virüs kapalı, kalabalık alanları seviyor. Lütfen aile içi gezmeleri yapmayalım. İftarlarda bir araya gelmeyelim. Herkes kendi evinde izole bir şekilde iftarını yapmalı. 10 dakikadan fazla bir arada bulunmayalım. Kalabalık yerlerde çift maske kullanın, sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarın. Mutlaka aşı olun. Marka gözetmeksizin bulduğunuz aşıyı olun. Toplumun yüzde 70’i aşılanırsa toplumsal bağışıklık sağlanırsa ancak bu pandemi ile baş edebileceğiz” dedi.

Gençlerin de virüsün hedefinde olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çiçek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

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