Gündem Rizede yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yarın sürecek
RİZE

Rize'de yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları yarın sürecek

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi. Arama kurtarma çalışmalarına, yarın sabah saatlerinde yeniden başlanması planlanıyor. Havanın açık olması halinde helikopterle de havadan tarama çalışması gerçekleştirilecek. Bu arada meteoroloji Rize için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
6 kişiyi arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi
6 kişiyi arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar yarın devam edecek.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesindeki 2 ekip ve toplamda 50 kişinin yanı sıra İl Jandarma, Rize Arama Kurtarma Ekipleri (RİKE), sivil toplum kuruluşları, kaybolanların yakınları ve 2 yerel rehberin de eşlik ettiği arama çalışması gün boyu sürdü.

Yaklaşık 8 kilometrelik vadide arama çalışmalarına yoğunlaşan ekipler, havanın kararması, sis ve yağmurun da görüş mesafesini azaltması nedeniyle çalışmalarına yarına kadar ara verdi.

  • Arama kurtarma çalışmalarına, yarın sabah saatlerinde yeniden başlanması planlanıyor. Havanın açık olması halinde helikopterle de havadan tarama çalışması gerçekleştirilecek. Bu arada meteoroloji Rize için yarın kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Öte yandan arama kurtarma faaliyetinde bulunan bir jandarma personelinin ise ayağının burkulduğu öğrenildi.

"Havanın kararması ve zorlu doğa koşulları nedeniyle"

Havanın kararması ve zorlu doğa koşulları nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin bölgede güçlükle ilerledikleri, vadi içerisinden çıkmalarının ise yaklaşık 3 saat sürebileceği belirtildi.

  • Rize'de 30 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Handüzü Yaylası'na giden biri çocuk 6 kişi, bölgede balık tutmak ve kamp yapmak için Paşaçukuru Deresi bölgesine inmiş, sağanak yağışın ardından da derenin yükselmesiyle cumartesi günü mahsur kaldıklarını bildirerek, yetkililerden yardım istemişti. Ancak bu vatandaşlarla daha sonra telefonlarının şarjı bitmesi üzerine irtibat kesilmişti.
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