Rize'ye girmek için WhatsApp grubu kurmuşlar

Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerin kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerince uygulandığını ifade etti.

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde çok sayıda Rizelinin yaşadığını belirten Çeber, "Hemşehrilerimiz her yıl tam bu mevsimde hem Rize'nin doğasının canlanması hem de yaş çay sezonu yaklaştığı için memleketlerine akın ederler. Bu yıl da öyle oldu. Yaklaşık bir aydır 10-15 bin civarında hemşehrimiz başta İstanbul'dan olmak üzere Rize'ye doğru adete akın etti." dedi.

FOTOĞRAF 4 Sirt Mahallesi Muhtarı Yalçın Şahin ve Mikron Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfun Bekar, giriş çıkışlarda koronavirüs için önlem almak amacıyla çalışma başlattı. Mahallelerinin giriş yollarına kapı yerleştiren iki muhtar, buraya telefon numarası yazılı tabelalar da koydu. Muhtarlar, gelenlerin kendilerini telefonla aramasıyla mahallede ikamet edenlere kapıları açıyor. Mahalle girişlerine Mahallemize, mahalle sakinleri ve devlet görevlileri harici giriş yasaktır. yazısı da asıldı. Mikron Kavak Mahallesi Muhtarı Tayfun Bekar, gazetecilere yaptığı açıklamada, il dışından gelenlerin kontrolleri altında olması amacıyla kapıyı yaptıklarını belirterek, Kapının girişindeki tabelaya da numaramızı yazdık. Bizi arıyorlar. İl dışından gelenler bize bu numaradan haber veriyorlar ve biz de sağlık ekiplerini arıyoruz. diye konuştu. Rize'de bu da oldu: Koronavirüsten korunmak için mahalle girişine kapı koydular Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde iki muhtar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mahalleye gelenleri kontrol etmek amacıyla girişlere kapı koydu.



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Yol kontrol uygulamaları ilk kez Rize'de başladı





Çeber, hareketliliğin bu yıl koronavirüs mücadelesi dolayısıyla kendilerini zorladığının altını çizerek, "Hiçbir il, Rize'nin aldığı kadar baskı almadı büyük illerden gelen vatandaşlar konusunda. Bu bizi farklı tedbirlere sevk etti. Sağlık ekipleriyle güçlendirilmiş olan yol kontrol uygulamaları ilk kez Rize'de başladı." diye konuştu.

Yol kontrol noktalarını yoğunlaştırdıklarına dikkati çeken Çeber, şöyle devam etti:

"Bu faaliyeti yoğunlaştırdığımız dönemde, bazı hemşehrilerimiz buna çözüm aramaya gayret etti. Rizelilerin bazı özellikleri var, gurur duyduğumuz özellikler. Açık sözlülüğümüz, dürüstlüğümüz, mertliğimiz ve hoşgörümüz. Bir özelliğimiz daha var, bu da burada öne çıktı çok pratik zekalı olmamız."

FOTOĞRAF 10 Türkiye'de 30 büyükşehire ve Zongüldak iline giriş çıkış yasağı getirildi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayanlar ikamet ve iş yerleri farklı illerde bulunanlar, bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile giriş çıkış yapabilecek. İl ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlarımız ve çalışanlar maske ile girecek. Temel ihtiyaç (gıdatemizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün veveya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yerialıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile girişçıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde girişçıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar. Yurt içinde ticari yükyolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molalarısüreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi veveya sevk irsaliyesi ile girişçıkış yapabileceklerdir. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki girişçıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeriikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle girişçıkış yapabileceklerdir. İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor Koronavirüse karşı 31 şehre giriş çıkışa yasak geldi: Kimler bu şehirlere girebilecek Ülkemizde koronavirüsü salgını ile ilgili öenmli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüse karşı 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlara yasak geldi. İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yaşayan İkamet ve iş yerleri farklı illerde bulunanların, bu durumu ispatlayan belgeleri ibraz etmek şartı ile giriş çıkış yapabileceğini açıkladı. İşte giriş çıkış yasak olan şehirler ve istisnalar.













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WhatsApp grupları oluşturmuşlar





Çeber, Rizelilerin her konuya çözüm bulabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin bir kısmı bu konuya da bir çözüm bulmuş. Öğrendik ki WhatsApp grupları oluşturmuşlar. Bizim 6 stabilize köy geçişimiz var. Bir an önce memlekete ulaşmak amacıyla oralara dönmüşler. Sonra birbirlerine haber vermişler, 'burada kontroller gevşek buradan gelin', 'şu saatler arası ekipler azalıyor şu yola kayalım' gibi birbirleriyle haberleşmişler. Biz de bunu tatlı bir espri olarak algıladık, oraya yönelik tedbirlerimizi de aldık."

Diğer noktaların da kontrolleri altında olduğunu dile getiren Çeber, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük şehirlere giriş çıkış yasağını açıklamasının ardından hemşehrilerimiz İstanbul'dan Rize'ye nasıl ulaşabileceklerini harita üzerinde yaptıkları çalışmalarla belirlemişler. Bunları da gördük. WhatsApp gruplarını yine bize kendi hemşehrilerimiz söyledi. Karadeniz insanının içi neyse dışı da odur. Haritayı birkaç hemşehrimiz bana gönderdi." ifadesini kullandı.

Çeber, gerekli tüm önlemlerin alındığına işaret ederek, hemşehrilerinden bulundukları illerde kalmalarını istedi.