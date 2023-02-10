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Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yurt dışına kaçamadan İstanbul Havalima'nında yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından deprem felaketinin vurduğu Hatay’daki Rönesans Rezidans inşaatının müteahhidin İstanbul Havalimanında yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığı açıklandı.

17:54 . 10/02/2023 Cuma
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İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

Hatay'daki Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havaalanında yakalandı.

Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidansın sahibi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanından yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi.

Rönesans rezidansı

İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanından Karabağ'a çıkışı engellendi.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


#Hatay
#Rönesans rezidans
#Deprem
24 dakika önce
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Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yurt dışına kaçamadan İstanbul Havalima'nında yakalandı
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