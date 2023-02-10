Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yurt dışına kaçamadan İstanbul Havalima'nında yakalandı

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İstanbul Havalimanı
Hatay'daki Rönesans Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havaalanında yakalandı.
Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidansın sahibi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanından yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi.
İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanından Karabağ'a çıkışı engellendi.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.